هدف غربی ها نابودی انقلاب و تغییر در فرهنگ جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا کنون همواره مورد هجوم بیگانگان بوده و با وقوع انقلاب اسلامی و پیروزی این انقلاب، از همان ابتدا تا کنون مورد تهدید قرارگرفته است.

وی ادامه داد: اکنون که نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویی‌های نظام‌های غربی ایستاده است آن‌ها به دنبال حربه‌های جدیدی هستند تا به هر شکلی انقلاب را به نابودی بکشانند و با تغییر در فرهنگ اصیلی ایرانی آنچه را که خود می خواهند به این کشور تزریق کنند.

بیانیه سازمان ملل توطئه آمیز است

خطیب جمعه یزد با اشاره به بیانیه هشت ماده‌ای سازمان ملل عنوان کرد: این بیانیه نشان می‌دهد که توطئه‌ای در کار هست و به دنبال چیزی هستند که نتیجه ای جز نابودی ایران اسلامی و حکومت استوار این کشور را که بر پایه احکام و دستورات دینی و اسلامی به دنبال ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بیان داشت: ما، ملت مسلمان ایران بر اساس دستورات اسلام و قرآن وظیفه دفاع و ایستادگی داریم و به کسی اجازه نمی‌دهیم در برابر ایران زورگویی کند و یا درخواست‌های ناروا و نامربوطی داشته باشد.

تلاش غربی ها در ایران نتیجه نخواهد داد

خطیب جمعه یزد با اشاره به زیاده خواهی و خوی و خصلت استعماری غربی‌ها اظهار داشت: غربی ها که امروز به بهانه‌های هسته‌ای و تحریم‌ها نتوانستند کاری از پیش ببرند به خودشان جرات داده تا پا را از گلیم خود درازتر کنند و مسائلی را در ایران مطرح کنند که هرگز نتیجه نخواهد داد.

وی ادامه داد: بهانه‌گیری در مورد اعدام قاچاقچیان، مسائل ضد دینی و ضد ارزش در کشور و یا ایجاد دفترنمایندگی در کشور برای شیطنت و آشوب در کشور و بازکردن راه برای ورود مسائل گوناگون به داخل این آب و خاک تنها هدف نابودی انقلاب را درپی دارد که با فرهنگ ایران و نظام اسلامی همخوانی ندارد.

دفتر نمایندگی راهی است برای جاسوسی در ایران

آیت‌الله ناصری عنوان کرد: بازکردن دفتر نمایندگی در ایران راهی است برای شیطنت‌های بیگانگان و رفت و آمد جاسوسان به داخل کشور، تغییر فرهنگ اصیل ایرانی و بازکردن فساد و بی‌بند و باری به ایران که البته ملت ایران اجازه چنین کاری را نخواهند داد.

وی اضافه کرد: این‌ها هنوز مردم ما را نشناخته اند، هنوز ملت ایران را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که این ملت پرورش یافته به دست بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هستند و از نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع) درس گرفته و از آموزه های مکتب اهل بیت اسمت و طهارت بهره می‌برند.

ملت ایران این مسائل را نمی پذیرند

خطیب جمعه یزد افزود: ما باید به غربی‌ها بفهمانیم که اینجا و این مملکت جای این کارها نیست و این حرف‌ها و کارها فقط به درد کشورهای اروپایی می‌خورد و ملت ایران پذیرای این چیزها نیست و اجازه ورود آن را به کشور نمی‌دهد.

وی با اشاره به بیانات امام راحل گفت: ما رابطه با آمریکا را نمی خواهیم و نیازی هم به چنین رابطه ای نداریم بلکه آن ها رابطه با ایران را می خواهند و هنوز هم به دنبال منابع نفتی در این کشور هستند.

آیت الله ناصری افزود: کشورهای غربی به ویژه آمریکا بدانند که تحریم های آنها، دنیا را بر هیچ کشوری تنگ نخواهد کرد و هیچ کشوری از این تحریم ها نخواهد ترسید.

وی ادامه داد: آن ها بدانند ما با کشورها قهر نیستیم و با کسانی ارتباط داریم که قصد توطئه و استعمارگری نداشته باشند.