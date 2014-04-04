45 هزار زائر و مسافر مهمان بقاع متبرکه همدان بودند

حجت الاسلام حسین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روز طبیعت 45 هزار مسافر و زائر مهمان بقاع متبرکه استان همدان بودند، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح آرامش بهاری در جوار بقاع متبرکه استان همدان در روز 13 فروردین بقاع متبرکه استان همدان میزبان زائران و مسافران نوروزی بودند.

وی افزود: امامزاده محسن(ع) و امامزاده خضر(ع) همدان، امامزاده طاهر(ع) کبودرآهنگ، امامزاده منصور(ع) و امامزاده ابراهیم(ع) نهاوند، حیقوق نبی تویسرکان و امامزاده احمد(ع) اسدآباد میزبان بیشترین زائر بودند.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان ضمن تشکر و قدردانی از همه افرادی که در اجرای طرح آرامش بهاری اداره اوقاف را یاری کرده بودند، عنوان کرد: هدف از اجرای طرح آرامش بهاری تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیت تعطیلات نوروز، تقویت باورهای دینی و مذهبی و ارتقای سطح فکری، فرهنگی زائران و مسافران نوروزی بود.

حجت الاسلام قبادی در ادامه با بیان اینکه حضور عزاداران فاطمی در سوگواره یاس نبوی در جوار بقاع متبرکه استان همدان بی بدیل بود، ادامه داد: همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت مظلومانه دخت پیامبر گرامی(ص) حضرت زهرا(س) مراسم عزاداری سوگواره یاس نبوی با حضور اقشار مختلف مردم در جوار 52 بقعه استان همدان برگزار شد.

وی با بیان اینکه افزود: ویژه برنامه سوگواره یاس نبوی در استان همدان با برپایی 14 نمایشگاه بانوی بی نشان، مراسم سوگواری در روز شهادت بانوی دو عالم، برگزاری همایش رهروان یاس نبوی در 10 بقعه متبرکه و ویژه برنامه های مربوط به شام غریبان شهادت حضرت زهرا(ع) برگزار شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان هدف از برگزاری این برنامه ها را تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای عاشورایی برگزار کردن فاطمیه عنوان کرد و ابراز داشت: همچنین مقام معظم رهبری بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تاکید دارند.