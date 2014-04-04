نقش وزارت ارشاد در مرزبانی از حوزه فرهنگ بسیار مهم است/ دستگاه قضایی مصمم به برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران در سخنانی با موضوع بررسی فضایل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) و سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: امروز مدعیان حقوق بشر، مدعی دیگران میشوند. اتحادیه اروپا علیه ملت بزرگ ایران قطعنامه صادر میکند در حالی که باید در مقابل نقض حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورها پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: امروز مگر در گزارشها نیست که مردم محروم آفریقا را مورد آزمایش قرار میدهند و داروهایشان را به روی آنها آزمایش میکنند حتی مستندی هم از این مساله از صدا و سیمای خودمان پخش شد که سربازان آمریکایی مورد آزمایش داروها قرار میگیرند. آنها حتی به مردم خودشان هم رحم نمیکنند و این مساله ریشهاش در انسانمداری و دوری از خداست. همچنان که موجبات جنگ جهانی دوم را فراهم کردند و گرفتار سیاست بدون دیانت شدند. آنها امروز میخواهند مدعی حقوق بشر شوند، نسبت به امتی که خود مدعی است.
رییسی ادامه داد: آنها که خود مدعی هستند، بروند زندانهای ابوغریب و دیگر زندانهای نظام تحت سلطهشان را ببینند. قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان بین 12 تا 22 سال که آمار تکان دهندهای است را ببینند.
سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش دشمنان در اعمال فشار بر نقطه قوت نظام اسلامی ایران گفت: اروپاییها و آمریکاییها خودشان فکر میکنند که به مساله حقوق بشر عمل میکنند در حالی که خود از ناقضان آن هستند ما دخالتهای آنها را محکوم میکنیم و میگوییم اول به عملکرد خودشان نگاه کنند و بروند آنها را بررسی کنند. مساله حقوق بشر و مساله هستهای از جمله فشارهایی است که میخواهند به ملت ما اعمال کنند تا ملت ما از ارزشهایش دست بردارد اما اعلام میکنیم که ما دست شما را خواندهایم.
وی افزود: همه این فشارها برای آن است که ملت از اهداف بزرگش بماند اما ما با اتکای به حضرت حق، اعتماد به خود و مقام معظم رهبری دشمن را در این عرصه ناامید خواهیم کرد و از مسئولان میخواهیم تا در این عرصه پاسخی به حق به ناقضان قانون بدهند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم و مدیریت جهادی گفت: تحقق این شعار در پرتو فرهنگ فاطمی، تحقق بسیار مبارکی خواهد بود و دستاندرکاران برای تحقق این شعار که بر اساس نیازسنجی کشور تعیین شده، باید تلاش کنند. وقتی مقام معظم رهبری میفرماید فرهنگ، از این رو است که انقلاب ما مبتنی بر فرهنگ است.
وی با بیان اینکه نمیشود گفت در مسایل فرهنگی مردم سره را از ناسره تشخیص دهند ادامه داد: پس وظیفه مرزبان فرهنگی چیست؟ تحقق فرهنگی موجب تحقق پیروزی، تداوم و شکوفایی آن است و همین فرهنگ مورد تهدید دشمنان است؛ لذا بر مرزبانان بخشهای فرهنگی است که از فرهنگ اسلامی مرزبانی کنند و اجازه ندهند فرهنگ اسلامی که سرمایه گرانقدر ملت است، مورد تهدید قرار گیرد و اجازه ندهند هر محصولی تولید شود پس مسئولیت چه میشود؟ حتما جغرافیای ما و فرهنگ ما مرزبانانی دارند خصوصا آن بخشهایی که دولت و بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی مجوز میدهند. پس نقش دستگاهها و از جمله وزارت ارشاد، نقش مهمی است.
سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران افزود: اهل فرهنگ را باید به مسوولان فرهنگی سپرد، این امر درستی است اما نباید کار را به جایی کشاند جرمی اتفاق بیفتد. مرزبانان اقتصادی هم باید تلاش کنند که اقتصاد مقاومتی را کوشا کنند و زمینه فساد را ببندند. آیا درست است که در یک خیابان کوچک، دهها بانک و موسسه مالی باشد؟ مساله باید بررسی شود. باید حتما در نظام پولی و مالی کشور سیاستگذاری شود تا پولها به سمت تولید ملی برود و اگر جرمی اتفاق بیفتد، دستگاه قضایی مسئولیت برخورد با آن را دارد و مصمم است و عزم جدی دارد برای برخورد با مفسدان و کسانی که اخلال در امور اقتصادی و فرهنگی میکنند را دارد. اما تحقق این شعار در تحقق عزم ملی است.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد که در ارتباط با این شعار، در پیش گرفتن چند اصل ضرورت دارد. از جمله این که اصول را باور داشته باشند؛ چرا که در غیر این صورت نمیتوان گامی برداشت و دوم برنامهریزی دقیق است تا بتوان به اقتصاد مقاومتی رسید و سوم رسیدن به این شعار در گروی کار سریع و دقیق است و نه شتابزدگی و چهارم اینکه باید در همه اقدامات دشمن دیده شود وگرنه جهاد نیست.
وی اضافه کرد: جهاد یعنی رصد کردن دشمن. علیالدوام دشمن باید رصد شود و گامهای اساسی برداشته شود. در این راستا شرط اصلی اخلاص در عمل است و حتما ملت و دستگاههای اجرایی در آن سهم دارند.
رئیسی در پایان گفت: دستگاه قضایی هم در حوزه نظارتی و هم در حوزه قضاوت از سرمایهگذاریها حمایت و با متجاوزان برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام رییسی:
نقش وزارت ارشاد در مرزبانی از حوزه فرهنگ بسیار مهم است/ دستگاه قضایی مصمم به برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی و فرهنگی است
معاون قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران گفت: دستگاه قضایی مصمم است و برای برخورد با مفسدان و کسانی که اخلال در امور اقتصادی و فرهنگی میکنند، عزم جدی دارد؛ اما تحقق این شعار در تحقق عزم ملی است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران در سخنانی با موضوع بررسی فضایل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) و سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: امروز مدعیان حقوق بشر، مدعی دیگران میشوند. اتحادیه اروپا علیه ملت بزرگ ایران قطعنامه صادر میکند در حالی که باید در مقابل نقض حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورها پاسخگو باشد.
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