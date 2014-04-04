تدوین برنامه های فرهنگی در شهرضا از سوی مسئولان امر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ظهر امروز با بیان این مطلب درخطبه های نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: توجه به قوانین و حدود الهی در شئونات مختلف زندگی فردی و اجتماعی به عنوان یک اصل مهم وسازنده مطرح است و بر همگان لازم است نسبت به این اصل مهم اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تسلط ومراقبت از نفس جزو مهم ترین ویژگی های بندگان بزرگ خداوند است، ادامه داد: با اهتمام لازم در این زمینه مهم بسیاری از مشکلات ونارسایی های کنونی جامعه حل می شود وسرنوشت بندگان بزرگ خداوند نیز حاکی از این حقیقت بزرگ است.

امام جمعه شهرضا با اشاره به اینکه تلاش برای اجرای قوانین الهی از مهم ترین وظایف مومنان مطرح است،بیان داشت:افرادی که در تصمیم گیری های خود از عقل استفاده لازم را داشته باشند همواره در جهت رضایت خداوند فعالیت می کنند و رعایت این اصل مهم از مهم ترین تاکیدات ائمه (ع) به شمار می رود.

وی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به فرا رسیدن روز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: این بانوی بزرگ از مهم ترین یاوران دین اسلام به شمار می روند وعزاداری های ملت بزرگ ایران نیز در راستای این اصل مهم برگزار می شود.

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایجاد تسهیلات مناسب برای ترویج گردشگری از مهم ترین سیاست گذاری های کلان کشور است،اضافه کرد:برهمین اساس ستاد تسهیلات سفر شهرستان شهرضا نیز با تدوین سیاست های مناسب در راستای تحقق این اصل مهم فعالیت کرده است و باید از متولیان این مجموعه به شکل شایسته قدردانی شود.

وی با تشریح اهمیت اشاعه روحیه جهادی در جهت حل مشکلات کنونی مردم بیان داشت: با فرا رسیدن نخستین روزکاری سال جاری انتظار می رود مجموعه مسئولان با اهتمام لازم در راستای ارائه خدمات مناسب به مردم تلاش کنند.

امام جمعه شهرضا تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون مقوله فرهنگ را یک امر مهم وقابل توجه ذکر کرد وافزود: فرهنگ به عنوان زیربنای تمامی مسایل جامعه به شمار می رود وبا هدف گذاری اصولی در این حوزه خطیر تمامی نارسایی های کنونی کشور حل می شود.

وی اضافه کرد: مجموعه مطبوعات و رسانه ها باید با هدف گذاری های اصولی در راستای تبیین فرهنگ ناب محمدی(ص) فعالیت کنند و این موضوع با مشارکت همگانی میسر می شود.

یعقوبی بکارگیری افراد مجرب ومتخصص در حوزه های فرهنگی را یک اصل مهم ذکر کرد و گفت: برهمین اساس انتظار می رود در سطح شهرستان شهرضا با محوریت مسئولان ومتولیان مجرب شاهد تدوین و اجرای برنامه های گسترده فرهنگی در سالجاری باشیم.



وی در ادامه با اشاره به طرح 20 ماده ای اتحادیه اروپا علیه ایران متذکرشد: آنهایی که در خصوص رعایت حقوق بشر در ایران سخن می گویند باید عملکرد خود را در این حوزه خطیر برای جهانیان تشریح کنند واینکه به طور مثال آمریکای جهان خوار در خصوص حقوق بشر در ایران نطر می دهد جای بسی تعجب است.