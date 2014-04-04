فاطمیه عاشورایی دیگر است/ برف زدگان غرب مازندران فراموش نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در نماز جمعه ساری با تقدیر از مردم استان در برگزاری مناسبت های ایام فاطمیه گفت: فاطمیه عاشوراست و فاطمیه به آیین تبدیل شده و برای ما همیشه دارای ارزش است.

وی با عنوان اینکه امامت مدیون حضرت زهرا (س) است و امامت را از حضرت فاطمه زهرا (س) داریم، گفت: در آن دوران خوف و ستم که برای امامت ایجاد شده بود، حضرت زهرا (س) شبانه به درب خانه انصار و مهاجر می رفت و تقاضای یاری برای دفاع از امامت را داشت.

وی عنوان کرد: غیر از حضرت فاطمه زهرا (س) کار کس دیگری نبود تا امامت را برپا کند و شیعه امامت را از زهرا (س) دارد و در غیر اینصورت فاتحه امامت و اسلام خوانده می شد.

امام جمعه ساری، با عنوان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) فدا شد تا امامت پابرجا بماند، گفت: نقش این بانوی بزرگوار در بقای امامت و ولایت بسیار مهم است و اگر شب و روز را برای مظلومیت حضرت زهرا (س) گریه کنیم، کم است.

ستاد ویژه اقتصاد و فرهنگ در مازندران تشکیل شود

امام جمعه ساری به نامگذاری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تصریح کرد: این شعار نسخه به روزی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی پیچیده شده است.

آیت الله طبرسی بیان داشت: باید یک ستاد ویژه برای اجرایی شدن فرمان رهبر انقلاب تشکیل شود زیرا پیام رهبری تکلیف و فرمان هدایت است و باید به آن عمل شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد و فرهنگ را رها کنیم می بازیم و باید شعار سالجاری را سرلوحه کار قرار دهیم، اظهار داشت: در استان مازندران، مسئولان بخش های مختلف بصورت جدی یک ستاد تشکیل داده و سرمایه های مردم را جمع کرده و آنان را امیدوار کنند.

آیت الله طبرسی با عنوان اینکه، یکی از موضوعاتی که همیشه باید به یاد شهداء باشیم، با گرامیداشت شهادت شهید صیاد شیرازی، محمدباقر صدر،شهید آوینی و .. گفت: باید شهداء را پاس بداریم و حرمت قائل شویم زیرا تاریخ و افتخار ما هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران، به سالگرد قطع رابطه با آمریکا اشاره و اضافه کرد: این رابطه به فرمایش امام راحل، رابطه گرگ با بره است.

وی با یادآوری اینکه دشمنان می خواستند با فشار اصحاب فتنه را آزاد کنند، گفت: اینجا ایران است و با دیگر کشورها فرق دارد و مردم نمی خواهند عاشورا و کربلا تکرار شود و می خواهند زیر سایه ولایت و امامت باقی مانند.

امام جمعه ساری با گرامیداشت سالروز تاسیس بنیاد مسکن و حساب 100 امام راحل گفت: حقش این بود که امروز برای گرامیداشت این بنیاد چند تابلو و بنر نصب می شد که بنیاد مسکن در این زمینه اقدام نکرده است.

برف زدگان غرب مازندران فراموش نشود

نماینده ولی فقیه در مازندران درباره بحران برف غرب مازندران و خسارت 1730 میلیارد تومانی به بخش های مختلف تصریح کرد: این حادثه نباید فراموش شود و باید کشاورزی را دریابیم.

آیت الله طبرسی از رئیس جمهور و استاندار خواست تا برای جبران خسارت برنامه ریزی کنند.