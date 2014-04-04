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۱۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

آیت الله نعیم آبادی:

دشمنان نمی توانند حق استفاده از انرژی هسته ای را از ملت ایران بگیرند/مسئولان از حقوق مردم عقب نشینی نکنند

دشمنان نمی توانند حق استفاده از انرژی هسته ای را از ملت ایران بگیرند/مسئولان از حقوق مردم عقب نشینی نکنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرعباس گفت: استفاده از انرژی هسته ای حق طبیعی ملت ایران است و ما همان طور که از سایر نعمت های خداوند همچون آب و هوا و زمین استفاده می کنیم، حق داریم از انرژی هسته ای نیز بهره ببریم و دشمنان نمی توانند این حق را از ما بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت 20 فروردین روز ملی فناوری هسته ای، بیان داشت: در زمینه استفاده از فناوری هسته ای ما کار خود را انجام می دهیم و در مسیر پیشرفت گام برمی داریم و از انرژی هسته ای دست برنمی داریم.

وی ادامه داد: استفاده از انرژی هسته ای حق طبیعی ملت ایران است و ما همان طور که از سایر نعمت های خداوند همچون آب و هوا و زمین استفاده می کنیم، حق داریم از انرژی هسته ای نیز بهره ببریم و هیچ کس نمی تواند این حق را از ما بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: ما به مسئولان تاکید می کنیم تا ذره ای از حقوق ملت ایران و مواردی که مقام معظم رهبری در مورد انرژی هسته ای تعیین کرده اند، کوتاه نیایند و حرف این ملت امروز نیز همانند گذشته این است که انرژی هسته ای حق مسلم ماست.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه به روز جهانی سلامتی و بهداشت اشاره کرد و اظهار داشت: برای دستیابی به سلامتی هیچ راهی بهتر از اجرای احکام الهی نیست و اسلام نیز دین بهداشت و سلامت است و رعایت نظافت و بهداشت در دین اسلام حرف اول را می زند.

وی گفت: جامعه باید توجه خاصی به حفظ سلامتی و رعایت بهداشت داشته باشد و این مسئله مهم باید در ردیف های عالی تصمیم گیری مسئولان و دولت قرار گیرد.

خطیب نماز جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش تمامی دستگاههای مسئول برای ارائه خدمات و ایجاد رفاه برای مسافران نوروزی در استان هرمزگان قدردانی کرد و بیان داشت: با توجه به جمعیت انبوهی که هرساله در تعطیلات نوروز به استان هرمزگان مسافرت می کنند باید از هم اکنون به فکر سال آینده هم باشیم و برای پذیرایی از گردشگران برنامه ریزی کنیم.

 

کد مطلب 2263951

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