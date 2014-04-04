  1. استانها
  2. البرز
۱۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۳۱

آیت الله حسینی همدانی:

پافشاری بر شعار مرگ بر آمریکا ما را در رسیدن به اهداف هسته ای یاری می کند

پافشاری بر شعار مرگ بر آمریکا ما را در رسیدن به اهداف هسته ای یاری می کند

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در البرز با اشاره به روز ملی فناوری هسته ای تصریح کرد: توجه به داشته های داخلی بدون پشت کردن به باورهای اسلامی و همچنین پافشاری بر شعار مرگ بر آمریکا تا قطع همه وابستگی های سیاسی، اقتصادی ما را در رسیدن به اهداف هسته ای یاری می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نمازجمعه کرج با بیان این مطلب افزود: امروز که روز ملی فناوری هسته ای است وظیفه تک تک ایرانیان توجه به داشته های داخلی بدون پشت کردن به باورهای اسلامی است.

حسینی همدانی در ادامه تاکید کرد: ایران اسلامی با وجود تحریم ها و فشارها و بدون کمک گرفتن از کشورهای خارجی توانست از سد تحریم ها به خوبی عبور کند و این نتیجه بارز هسته ای شدن ما است.

وی یادآور شد: با پیشرفت ایران و ایرانی در زمینه هسته ای قدرت دشمنان خارجی به زیر سوال رفت و به برکت قرآن و ولایت فقیه و انقلاب ایران اسلامی غربیان مغلوب شدند.

مسئولین توصیه های مقام معظم رهبری را نسبت به توجه به مسائل فرهنگی سرلوحه کار خود قرار دهند

حسینی همدانی گفت: مردم و ملت از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران می خواهند به تهدید ها و تحریم های پیاپی آمیرکا و متحدان غربیش که غرور ملی ما را خدشه دار می کند با اقتدار و صلابت پاسخ دهند.

امام جمعه کرج بیان کرد: دشمنی آمریکا با ما برای به زیرسلطه کشیدن، نادیده گرفتن قابلیت های ایران و دشـمـنی آنها منحصر به حقوق هسته ای ما نیست و مهترین دستاورد این مذاکرات اثبات دروغگویی و غیر اعتماد بودن غرب است که برای همه اثبات شده است.

وی افزود: امروز مهمتر از کار اقتصادی و تحریم ها توجه به مسائل فرهنگی است که باید مردم و مسولان با بصیرت به این موضوع توجه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در پایان خطاب به مسئولین اظهار داشت: توصیه های رهبری را نسبت به توجه به مسائل فرهنگی سرلوحه کار خود قرار دهید تا تعدادی بی عفت و ناآگاه به خود اجازه ندهند در مراکز علمی، دانشگاه ها جولان دهند چرا که این از مطالبات مردم  انقلابی ایران اسلامی است که با جدیت تمام قوانین مربوط به عفاف و حجاب را خواستارند.

کد مطلب 2263960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها