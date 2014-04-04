رفع مشکل کارگران در گرو حل مسائل گلوگاه های اقتصادی است/ مطالبات کارگران نساجی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی بعد از ظهر جمعه در بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مظلوم ترین قشر در جامعه را کارگران عنوان کرد و افزود: تمام فشارهایی که در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری ها توسط مجلس شورای اسلامی، دولت، کارفرمایان و بخش خصوصی ایجاد می شود بر روی کارگران است.

بابایی بیان کرد: در دنیا بیش از 50 درصد هزینه تمام شده کالا بر روی نیروی انسانی است اما در کشور جمهوری اسلامی این هزینه 10 درصد است.

وی با اشاره به هفته کارگر، گفت: برنامه های هفته کارگر در سال جاری با محتوای سیاست ها و شعار رهبری اجرا می شود.

بابایی کارنامی با بیان اینکه اقتصاد در شرح وظایف تمام سازمان ها وجود دارد، اظهارداشت: با توجه به افزوده شدن فرهنگ به اقتصاد طبق شعار سال توسط مقام معظم رهبری بحث فرهنگ معنی و مفهوم بیشتری پیدا می کند.

وی همچنین بیان کرد: با توجه به تاکیدات رهبری به افق 1404 و اقتصاد مقاومتی، نقش فرهنگ و مردم یک نقش برجسته تلقی می شود که مشکلات بسیاری در این زمینه وجود دارد.

این مسئول با بیان اینکه تعریف اقتصاد از تولید به مصرف و کیفیت کالاست، افزود: در پازل های اقتصادی از تولید به مصرف بخش اعظم آن مردم و بویژه کارگران هستند که باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد.

بابایی به 2 میلیون و 600 هزار نفر جامعه هدف اشاره کرد و افزود: با ارائه اقدامات فرهنگی در کنار اقتصاد انقلابی در کشور در زمینه اشتغال، اقتصاد صورت می گیرد.

وی در بحث خودکفایی، کیفیت کالا و بهره وری از مردم خواستار کمک و همکاری شد.

مدیرکل تعاون استان یکی از مشکلات عمده در کشور را بهره وری عنوان کرد و افزود: کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته میزان بهره وری آنان از 8ساعت 6 ساعت است اما در ایران از نیم ساعت تا یک ساعت است.

وی با بیان اینکه 210 کارگر بیمه شده ناشی از برف و 19 واحد بزرگ بیش از 50 کارگر خسارت دیدند، گفت: تسهیلات 61 میلیارد تومانی برای خسارت دیده ها از طریق جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون توسط بانک رفاه پرداخت شد و هزار میلیارد تومان برای سال جاری به شهرستان های تابعه ابلاغ شود.

بابایی کارنامی به 2 هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان که تا پایان سال جاری اشاره و اذعان داشت: حوادث کارگری سال گذشته در استان پنج درصد نسبت به سال 91 کاهش داشته است.

وی در پاسخ به وضعیت مسکن مهر استان درباره به مسکن مهر میارکلا اذعان داشت: در حال حاضر 800 واحد مسکن مهر میارکلا متقاضی ندارد که با توجه به پیشنهاد وزارتخانه تعاون در اختیار کارگران بی بضاعت در استان قرار گیرد.

بابایی همچنین درباره مطالبات کارگران نساجی قائمشهر بیان کرد: درصددیم با فروش زمین جنب کارخانه نساجی مازندران و با هماهنگی قوه قضائیه 10 میلیارد تومان مطالبات کارگران را پرداخت کنیم.