اروپا در امور داخلی ایران دخالت می کند/ مسئولان پاسخ صریحی بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان با بیان اینکه اتحادیه اروپا در امور داخلی ایران دخالت می کند، تاکید کرد: مسئولان ما باید در برابر قطعنامه اخیر این اتحادیه واکنش صریحی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان بگویند این قطعنامه را قبول نداریم کافی نیست، تصریح کرد: باید پاسخ صریح تری به این اقدام اتحادیه اروپا داد.

وی با تاکید بر اینکه قطعنامه جدید اتحادیه اروپا قابل قبول ملت غیور ایران اسلامی نیست، گفت: این ملت هرگز همجنس گرایی، دیدار مسئولان خارجی با فعالان فتنه و زندانیان، ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در ایران و توجه به گزارش احمد شهید در مورد حقوق بشر در ایران را به رسمیت نخواهد شناخت.

خطیب جمعه سمنان همچنین با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت امور داخلی کشور به ویژه در عرصه اقتصاد افزود: این امر موجب بی اثر شدن تهدیدها و تحریم ها علیه ایران می شود.

آیت الله شاهچراغی، تاکید کرد: دولتهای استکباری به فکر دخالت در امور داخلی ایران نباشند.

وی همچنین با یادآوری فرارسیدن 20 فروردین سالروز ملی فناوری هسته ای، انرژی صلح آمیز هسته ای را از افتخارات ایران اسلامی دانست و افزود: این دانش به دست جوانان غیرتمند ما حاصل شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مبارزه با اسلام و ایران تنها هدف آمریکا برای بهانه قرار دادن انرژی هسته ای ما است.

آیت الله شاهچراغی در خاتمه همچنین با یادآوری سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه از حضور پرشور مردم در برگزاری سوگواری این ایام و حفظ حرمت آن تقدیر کرد.