پایانی بر خشکسالی کرمان/ سدهای نیمه ساز آبهای سطحی را ذخیره نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان بیشترین گستره کشور را به خود اختصاص داده با بیشترین سطح زیر کشت باغهای مثمر میوه کشور اما طی 17 سال گذشته این استان بh خشکسالی شدید مواجه شده است.

خشکسالی در کرمان هم اکنون به حقیقتی انکار ناپذیر در زندگی مردم این استان تبدیل شده است و هر سال نمودی پر رنگ تر در زندگی مردم پیدا می کند و ادامه این روند ضربات جبران ناپذیری بر روند زندگی مردم وارد کرده است این صدمات در کنار بخش اقتصادی حتی به فرهنگ و روابط اجتماعی مردم نیز وارد شده است و روند سنتی زندگی مردم را نیز به خصوص در روستاها تغییر داده است.

جازموریان مرثیه خشکسالی می خواند

بزرگترین حوزه آبریز استان کرمان که جازموریان نام داد کاملا خشکیده است و بسیاری از رودخانه ها، چشمه سارها، چاههای آب و قناتها خشکیده اند.

بی آبی در کرمان موجب شده است مردم و حتی بخش دولتی برای تامین آب مورد نیاز نیاز خود بیش از حد به منابع آب زیر زمینی فشار بیاورند و نتیجه این برنامه ریزی غلط برداشت منفی سالانه 1.1 میلیارد متر مکعب آب از این منابع است.

این میزان آب سالانه از منابع آبی کرمان در حالی برداشت می شود که تخمین زده می شود بیش از همین مقدار آب سالانه در قالب سیلابها روانه کویر می شود و گاه میلیاردها تومان سالانه به تاسیسات زیر زمینی و اقتصاد خانوارهای استان ضربه می زند و این روند هر سال ادامه دارد اما سدهای نیمه ساز کرمان به دلیل کمبود اعتبار هنوز ساخته نشده اند.

با وجود خشکسالی شدید در استان کرمان طی 17 سال گذشته اما در دو سال اخیر شاهد افزایش میزان بارندگی در استان کرمان هستیم این بارندگیها هر چند هنوز به نرم عادی استان نیز نزدیک نشده است اما نسبت به سالهای خشک گذشته افزایش یافته است.

حرفهای بی نتیجه و لبهای تشنه کویر

محمد قربانی یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استان کرمان در خصوص خسارات خشکسالی در کرمان به خبرنگار مهر گفت: کرمان جزو استانهای کم باران کشور است و خشکسالی باعث شده این میزان کمتر هم شود.

وی گفت: متاسفانه برنامه ریزی مناسبی برای رفع این مشکل هم نشده است و بیشتر اقدامات در چارچوب سخنرانیها و طرحهای بی نتیجه مانده است.

قربانی تصریح کرد: اگر به نمودار میزان بارندگیهای استان کرمان نگاه کنیم شاهد رشد روز افزون بارندگی در استان کرمان هستیم اما متاسفانه باید بگوئیم این میزان بارندگی برای جبران خشکسالی در کرمان مناسب نیست.

بارندگی از نقطه صفر خارج شد

وی افزود: بارندگی در برخی از شهرستانهای استان کرمان در سالهای گذشته صفر بوده است و هم اکنون این میزان از حالت صفر مطلق خارج شده است.

وی ادامه داد: خوشحالیم که با بارندگی های اخیر کرمان از خطر کامل خشکسالی خارج شده است اما خروج کامل از این وضعیت به انجام یک پروسه علمی نیاز دارد که شامل امکان بارش باران از روشهای علمی به ویژه باروری ابرها و همچنین تامین آب از طریق طرحهای انتقال حوزه به حوزه آب، استحصال این آبها از طریق تکمیل سدهای در دست ساخت، برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از این آبها و جلوگیری از هدر رفت آبهای موجود است.

وی ادامه داد: نمی شود تنها بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و بگویم کرمان با خطر خشکسالی مواجه است اما کاری نکنیم.

طرحهای بهینه سازی آبیاری نیاز فوری استان کرمان

وی ادامه داد: کرمان نیاز مبرم به اجرای طرحهای بینه سازی آبرسانی دارد که می توان به طرحهای مکانیزه آبیاری اشاره کرد.

قربانی گفت: کرمان از خشک ترین استانهای کشور است اما طرحهای آبیاری مکانیزه در برخی استانهای پر باران شمالی و غربی کشور بسیار بیشتر از کرمان است این یعنی در این خصوص کم کاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آبهای موجود در بخش کشاورزی استان به ویژه در زمان انتقال به مزرعه تبخیر می شود و این آبها حتی به مزرعه های نیز نمی روند و باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی کرد.

به نظر می رسد در قدم اول در استان کرمان باید بخش دولتی برای رفع مشکل کم آبی وارد عمل شود در واقع در صورت مدیریت مصرف آب در بخش دولتی شاهد رفع کم آبی در استان خواهیم بود.

توپ خشکسالی در زمین دولت است نه مردم

در واقع توپ بی آبی در استان کرمان بیشتر از اینکه در زمین مردم باشد در زمین دولت است و باید مسئولان استان کرمان فکری اساسی برای رفع این مشکل انجام دهند.

خشکسالی در کرمان نه تنها اقتصاد استان را تهدید می کند بلکه موجب افزایش مشکلات فرهنگی، امنیتی و اجتماعی در استان شده است خالی شدن روستاها از سکنه، خشک شدن باغها، گسترش بیابانها و کاهش تمایل برای روستا نشینی از جمله این مشکلات است.

میانگین بارندگی در کرمان به 122 میلیمتر رسید/ افزایش 44 درصدی بارندگی

مدیر کل هواشناسی کرمان به خبرنگار مهر گفت: ميانگين بارندگي سال زراعي جاري در استان كرمان تا امروز 122 ميليمتر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است

محسن عراقی زاده گفت: این میزان بارندگی نسبت به ميانگين بلند مدت 30 ساله 16 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی گفت: با توجه به ورود سامانه های جوی جدید در روزهای آینده امکان ادامه بارندگی ها در بهار ادامه دارد.

وی همچنین از بارندگیهای در جنوب استان کرمان در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: بهار امسال یکی از پر بارش ترین فصول بهار طی سالهای اخیر بوده است.

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گزارش: اسماء محمودی