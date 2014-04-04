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۱۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۳۸

بزرگ نیا:

9.8 میلیون مسافر نوروزی در مازندران اقامت کردند

9.8 میلیون مسافر نوروزی در مازندران اقامت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران از ثبت اقامت بیش از 9 میلیون و 820 هزار و 8 نفر شب از آغاز طرح نوروزی تا روز گذشته خبر داد و گفت: از آغاز طرح نوروزی تا روز گذشته ورود 99 مورد تور در استان گزارش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد اجرایی سفر مازندران کل بازدیدهای انجام شده از مراکز اقامتی، پذیرایی ، دفاتر خدمات مسافرتی، صنوف مختلف عرضه مواد غذایی، مراکز بهداشتی و درمانی و غیره از آغاز طرح تا روز گذشته  14 هزار و 114 مورد عنوان و اظهارداشت: از این تعداد 149 واحد تشویق و 193 مورد تذکر و اخطار کتبی دریافت کردند.

وی بیان کرد: از آغاز طرح تا روز گذشته 440 مورد شکایت مردمی به مراجع  قضائی و یعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از توزیع 81 هزارو 64 لیتر بنزین سوپر،23 هزار و 208 لیتر نفت گاز و 3 هزار و هجده متر مکعب(سی.ان.جی) در جایگاههای استان خبر داد.

بزرگ نیا از برگزاری 20 جشنواره فرهنگی و هنری صدای بهار تا قبل از ایام فاطمیه خبر داد و گفت: 439  نمایشگاه فرهنگی،هنری و صنایع دستی و غیره در استان بر پا شد که 4 میلیون و 876 هزار و دو بازدید کننده داشت.

بزرگ نیا افزود: تعداد گشت های انتظامی، راهور، پلیس راه و همیاران پلیس(پیاده-موتوری و خودرویی) 23 هزار و 306 مورد و تعداد گشت های کنترلی، نظارتی در استان و شهرستان ها یکهزار و 224 مورد گزارش شد.

وی اعلام کرد: از آغاز طرح تا 14 فروردین 755 خبر و گزارش از طریق سایت های خبرگزاری مخابره شد.

کد مطلب 2263973

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