به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی منتظری موحد در خطبههای نماز جمعه قنوات بعد از سفارش به تقوای الهی، به 20 فروردینماه، سالروز قطع رابطه ایران و امریکا و روز ملی فناوری هستهای اشاره کرد و گفت: اینکه میگوییم سالروز مبارک قطع رابطه ایران و امریکا به این جهت است که امریکاییها میخواستند ما یک نوکر ذلیل برای آنها باشیم اما انقلاب، نظام و امام راحل به ما عزت و جرات داد که در مقابل زورگویان بایستیم و با شجاعت تمام از داشتههای خودمان دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه از وقتی که کشور ایران با دولت جهانخوار و ظالم امریکا قطع رابطه کرد، روز به روز در زمینههای مختلف پیشرفت کرد، افزود: از این جهت که روی پای خودمان بایستیم و از دانش و علم خودمان بهره ببریم امری مبارک است.
مدیر حوزه علمیه قنوات با اشاره به اینکه در 20 فروردین سال 85 خبر دستیابی به فناوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی توسط سانتریفیوژهای ساخت ایران اعلام شد، اظهار داشت: کشورهای غربی مگر باور میکردند ایران بتواند به غنی سازی دست پیدا کند. اول انکار میکردند و بعد وقتی متوجه شدند حقیقتا ایران به چنین دانشی دست پیدا کرده شروع کردند به دشمنی و ترور دانشمندان نخبه ایرانی همچون شهید علیمحمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی مقدم و شهید احمدی روشن.
وی افزود: دشمنان فکر میکنند ملت ایران با ترور کردن شخصیتهای علمی از حق خود دست میکشد و عقب نشینی میکند ولی هرگز ملت ایران را نشناختند ملتی که انقلابش را با خون عزیزانش آبیاری کرده هیچگاه از حق خود نیز کوتاه نیامده و نخواهد آمد.
ملت ایران از فتنه گران بیزار است
حجت الاسلام منتظری افزود: حال که دشمنان میبیند نمیتوانند کاری از پیش ببرند شروع میکنند به هتاکی و توهین و دخالت در امور داخلی ایران و امروز ایران را به نقض حقوق بشر محکوم میکنند در حالی که بویی از بشریت نبردهاند که بخواهند حقوق بشر را بفهمند.
وی با بیان اینکه آمریکا حق ندارد درباره حقوق بشر حرف بزند، گفت: کسی که ناقض مسلم حقوق بشر است هر جنایتی را در خصوص بشریت مرتکب شده میخواهد از بشریت دفاع کند.
امام جمعه قنوات با بیان اینکه در پیش نویس طرح راه بردی اتحادیه اروپا با وقاحت تمام در امور داخلی ایران دخالت میکنند و در این پیش نویس آزادی فتنه گران مخصوصا سران آن را خواستار شدند، تأکید کرد: دشمنان فکر میکنند اگر فشار بیاورند مسئولین ما میتوانند فتنه گران را آزاد کنند و اگر فتنه گران هم آزاد شوند مگر ملت ایران به راحتی از آنها میگذرد.
وی افزود: این محاسبات غلط و اشتباهی است که آنها دارند. ملت ایران از فتنه گران بیزار است و هیچگاه به آزادی آنها تن نمیدهد.
انسان در برابر سلامت خود و جامعه مسئول است
حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی بهداشت، اظهار داشت: 18 فروردینماه روز سلامتی و روز جهانی بهداشت نامگذاری شده که بسیار بجاست یک انسان مسلمان نسبت به بهداشت توجه خاص و ویژه داشته باشد، چه بهداشت فردی و چه بهداشت اجتماعی.
وی با بیان اینکه با رعایت بهداشت، سلامتی خود و فرزندان و سایر مردم را میتوانیم شاهد باشیم، تأکید کرد انسان در برابر حفظ جان و سلامت خود و حفظ سلامت افراد جامعه مسئول است و سلامتی تاج زرینی است بر سر انسانهای سالم که تنها افراد بیمار آن را میبینند.
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