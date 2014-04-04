اروپایی ها حق اظهار نظر در امور داخلی ایران را ندارند/ لزوم موضع گیری قاطع دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده ظهر امروز در آیین نماز جمعه این هفته کرمان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: زن در اسلام جایگاه ویژه ای دارد و این امر در زمانی بروز پیدا کرد که خدوند متعال حضرت فاطمه (س) را به حضرت محمد (ص) هدیه کرد و با تولد این بانوی بزرگوار در واقع دوران تحقیر و نادیده گرفتن ارزش ها پایان یافت.

وی با توصیه به زنان جهان برای الگو قرار دادن حضرت زهرای مرضیه (س) گفت: آن حضرت چهار فرزند برومند را پرورش دادند و پنجمین فرزند بانوی دو جهان قبل از تولد به شهادت رسید که زنان جامعه اسلامی باید سیره آن حضرت را الگوی زندگی خود قرار دهند.

هیچ بیگانه ای حق ندارد برای ما تعیین تکلیف کنند

امام جمعه موقت کرمان در ادامه به صدور قطعنامه اتحادیه اروپا اشاره کرد و اذعان داشت: هیچ بیگانه ای حق ندارد که برای ما تعیین تکلیف کنند و هیچ گاه ملت غیور ایران چنین چیزی را قبول نمی کنند.

وی با بیان اینکه اروپایی ها اقدام به تهیه پیش نویسی 23 یا 234 بندی کرده اند، افزود: در این پیش نویس آنها به صورت علنی به حوزه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ورود پیدا کرده اند که این امر قابل قبول نیست.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اینکه مسائل داخلی ایران ربطی به اروپایی ها ندارد، افزود: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در این خصوص به صورت قاطعانه موضع گیری کنند و اجازه چنین اقداماتی را ندهد.

حجت الاسلام قاسمی زاده عنوان داشت: نه اروپایی ها و نه هیچ کشور دیگری حق انجام چنین کاری را ندارد و سوال اینجاست که آنها به چه حقی خود را در چنین جایگاهی دیده اند؟ آیا فکر می کنند که از هر عیب و نقصی مبرا بوده والگوی ما هستند یا وکالتی از جانب ملت ایران به آنها داده شده است؟

فرهنگ و اقتصاد در راس امور قرار گیرد

حجت الاسلام قاسمی زاده در ادامه خطبه های نماز جمعه کرمان به عنوان سال جاری اشاره و تصریح کرد: همه مردم و مسئولین باید برای عملی شدن این شعار تلاش کنیم.

وی بر لزوم توجه ویژه به دو مسئله فرهنگ و اقتصاد اشاره کرد و افزود: نامگذاری امسال نشان می دهد که همه افراد جامعه مشمول این نام شده و و باید برای تحقق فرایشات رهبری تلاشی مضاعف صورت بپذیرد و هیچ فردی خارج از این دایره نیست.

امام جمعه موقت کرمان مردم را به دو گروه فعال در زمینه اقتصادی و فعال در حوزه فرهنگ تقسیم کرد و اذعان داشت: همه افراد جامعه در یکی از این دو گروه قرار می گیرند و همگی باید از دل و جان برای عملی شدن فرمایشات رهبری که وظیفه هر ایرانی است همت کنیم.

حجت الاسلام قاسمی نژاد یادآور شد: وقتی که در ابتدای سال مسائل مهم کشور توسط مقام معظم رهبری مطرح می شود همگی باید به دنبال راهی برای سیر این مسیر باشیم تا بتوانیم در پایان سال نتیجه قابل قبولی را ارائه کنیم.

دانشجویان به گونه ای تربیت شوند که مروج فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی باشند

وی به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی کشورمان اشاره و تصریح کرد: مردم در عرصه فرهنگی می توانند بسیار تاثیرگذار باشند و باید در این زمینه پررنگتر ظاهر شوند چرا که در عرصه فرهنگ تنها تلاش دولت، مجلس و مسئولین کافی نیست و همه باید در کنار یکدیگر برای مقابله با مسائل ضد فرهنگی وارد عرصه شویم.

امام جمعه موقت کرمان گفت: در مسئله اقتصاد نیز همین گونه است و مردم و مسئولین باید در کنار یکدیگر با اتحاد و همدلی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور تلاش کنند.

وی به نقش آموزش و پرورش و دانشگاهها در حوزه فرهنگ اشاره کرد و اذعان داشت: باید نسل آینده ما دانش آموزان و دانشجویان به گونه ای تربیت شوند که خود بتوانند مروج فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی در جامعه باشند.

هراس دشمنان از پیشرفت های دانش هسته ای ایران

وی در ادامه به روز انرژی هسته ای اشاره و تصریح کرد: دشمنان از پیشرفت های علمی ایران به ویژه در مسئله هسته ای هراس دارند، آنها هیچ گاه گمان نمی کردند که ایران بتواند به دانش هسته ای دست پیدا کرده و آن را بومی کند.

حجت الاسلام قاسمی زاده موضوع هسته ای را از افتخارات ایران دانست و گفت: باید قدردان داشنمندان هسته ای باشیم و یقیین داریم که ما در زمینه دانش هسته می توانیم به پیشرفت های بیشتر دست پیدا کنیم و با تلاش دانشمندانمان در مسیر شکوفایی و اقتدار هرچه بیشتر نظام گام برخواهیم داشت.