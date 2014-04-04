برگزاری جشنواره عشایر اردبیل نیازمند تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، عیرضا احدی بعد از ظهر جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره بازی های بومی محلی اردبیل تصریح کرد: قرار بود این جشنواره سال گذشته برگزار شود که به دلیل عدم حمایت دستگاه ها از جمله امور عشایر استان برگزاری آن لغو شد.

وی افزود: برگزاری جشنواره در سال جاری منوط به حمایت لازم دستگاه ها و تامین اعتبار آن است.

به گفته احدی جشنواره عشایر آداب، سنن، فرهنگ و بازی های بومی محلی عشایر را معرفی کرده و تولیدات دستی این قشر را شناسایی می کند.

وی خواستار همکاری رسانه ها در برگزاری مطلوب جشنواره های گردشگری شد و اضافه کرد: در کمال تاسف جشنواره نوروزی بازی های بومی محلی مظلوم واقع شد.

دبیر جشنواره بازی های بومی محلی اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه این جشنواره در 600 روستای استان به اجرا درآمد جز چند رسانه محدود هیچ یک از رسانه های استان اخبار مربوط به آن را منعکس نکردند.

دعوت از سه کشور برای حضور در جشنواره "گولشمخ"

رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی استان اضافه کرد: این هیئت در نظر دارد در سال جاری جشنواره های چومچه خاتون، اقوام و آیین ها، کشتی گولشمخ و عشایر را برگزار کند.

به گفته احدی قرار است شرکت کنندگان از سه کشور ترکیه، گرجستان و آذربایجان در این رقابت حاضر شوند.

وی با بیان اینکه رقبا به همراه شرکت کنندگان تیم ایرانی در مسابقه بین المللی گولشمخ در خراسان حضور خواهند یافت، اضافه کرد: استان اردبیل مقدمات حضور شرکت کنندگان سه کشور میهمان را فراهم خواهد کرد.