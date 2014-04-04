پروژه توسعه آبگرم گیوی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جابر اسدی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از آبگرم گیوی تصریح کرد: در صورتی که توسعه این منطقه توسط سرمایه گذار پیشنهاد شود، حمایت لازم از وی به عمل خواهد آمد.

به گفته اسدی این مجموعه در 45 هکتار وسعت جزو مناطق نمونه گردشگری است که می تواند با حمایت بخش خصوصی به شکل مناسبی توسعه یابد.

وی با بیان اینکه دولت به صورت مستقیم در مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری نمی کند، اضافه کرد: با این وجود زیر ساخت هایی از جمله راه، برق، آب، گاز و مخابرات در اختیار سرمایه گذار قرار داده می شود.

وی تاکید کرد: شهرستان کوثر امکانات گردشگری قابل توجهی دارد که به دلیل محدودیت اعتباری در جذب گردشگران موفق عمل نمی کند.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کوثر توسعه گردشگری این منطقه را در سایه ورود سرمایه گذاران دانست و افزود: با اعتبارات محدود دستگاه های اجرایی نمی توان زمینه شکوفایی توانمندی های گردشگری این منطقه را فراهم کرد.