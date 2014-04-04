برچيدن نمادهاي فاطميه در مهدیشهر تکذیب شد

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نقل خبری مبنی بر جسارت به نمادهای فاطمی در شهرستان مهدیشهر به دستور مسئولان این شهرستان، و نقل اینکه این خبر توسط وی تایید شده است، خبر مذکور را کذب محض دانست و تصریح کرد: مهمترین وظیفه رسانه ها انتقال صحیح و درست اطلاعات است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان این شهرستان بسیار متدین و همواره بر حفظ حرمت شئائر دینی اهتمام دارند، تصریح کرد: فعالیت مساجد و هیئت های مذهبی این شهرستان در تمام مناسبت های ملی و مذهبی اعم از اعیاد، ولادت ها و شهادت های ائمه اطهار (ع) و دیگر مناسبت ها در راستای حفظ شئائر دینی بوده است و از فعالیت های فرعی و حاشیه ای مغایر با آن خودداری می شود و این مهم مورد توجه مسئولان شهرستان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه 21 مسجد و هیئت مذهبی شهرستان برنامه های محوری برگزار کردند، گفت: هیئت هایی چون یاس کبود و بیت الزهرا تا پایان دهه فاطمیه برنامه مناسبی را تدارک دیده و در حال برگزاری دارند.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر همچنین ضمن اشاره به اعزام 23 مبلغ و مبلغه به مناسبت این ایام در سطح شهرستان، گفت: از این تعداد 15 نفر مبلغ و هشت نفر مبلغه بودند که پنج نفر از ایشان اعزامی از قم بوده اند.

زاهدی خاطرنشان کرد: مردم شهرستان مهدیشهر بر حفظ حرمت عزاداری دخت نبی مکرم اسلام در ایام نوروز جلوه ای دیگر از دین مداری خود را به نمایش گذاشتند که این مهم جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

وی به برنامه ریزی درست ستاد ساماندهی شئون مذهبی شهرستان در تعطیلات نوروزی به منظور حفظ حرمت ایام فاطمیه و نیز برگزاری برنامه های این ایام اشاره داشت و افزود: مردم و مسئولان منطقه در همه عرصه های دینی و ملی همواره پیشگام بوده اند.