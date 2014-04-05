علیرضا قزوه رمان نویس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قزوه شاعر شناخته شده انقلاب اسلامی با با شروع نگارش داستانی بلند به جرگه رمان نویسان پیوست.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: مدتی است که نوشتن رمانی را شروع کرده‌ام که داستان آن از زمان کودتای 28 مرداد سال 1332 شروع می‌شود و به بعد از آن ادامه پیدا می‌کند.

قزوه توضیحات بیشتر در مورد این رمان را به زمان پایان تالیف آن و انتشارش موکول کرد.

یادآوری می‌شود علیرضا قزوه شاعر معاصر ایرانی جدای از عرصه شعر که دغدغه اصلی وی در حوزه فعالیت‌های ادبی به شمار می‌رود در سال‌های دهه شصت و هفتاد در حوزه فعالیت‌های مطبوعاتی و نیز نگارش داستان‌های کوتاه نیز فعال بوده است.

قزوه در سال ۱۳۴۲ در گرمسار به دنیا آمده تحصیلات مقدماتی را در گرمسار گذراند و رساله فوق لیسانس وی در زمینه ادبیات و شعر معاصر تاجیکستان است. وی در ۱۳۷۷ به‌عنوان رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان انتخاب شد و پس از آن نیز به عنوان رییس مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو به فعالیت پرداخت.

دبیری نخستین جشنواره شعر فجر، مسئولیت در دفتر شعر و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیری کنگره شعر دفاع مقدس و مدیریت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری نیز از دیگر مسئولیت‌های قزوه در سال‌های اخیر بوده است.