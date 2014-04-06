15 مرداد؛ محاکمه عاملان قتل معاون وزیر صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، جسد صفدر رحمت آبادی ساعت ۲۰ و ۴ دقیقه یکشنبه 19 آبان سال گذشته در خودرواش در خیابان گلبرگ کشف شد. عامل جنایت با شلیک دو گلوله به سر معاون وزیر صنعت او را به قتل رسانده بود. بررسی صحنه جنایت نشان می‌داد، قاتل در داخل خودرو نشسته و به سوی قربانی شلیک کرده بود.

در ادامه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و با ردیابیهای خود به یکی از بستگان پدری مقتول ظنین شده و او را همراه همسرش در شرق تهران دستگیر کردند. متهمان در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جنایتی شدند.

مرد جوان در ادامه لب به اعتراف گشود و به کارآگاهان گفت: مرحوم رحمت آبادی از بستگان پدری ام بود. من و همسرم 10 سال قبل پس از ازدواج به تهران آمده و در شرق تهران ساکن شدیم. از چندی قبل با مقتول اختلافاتی داشتم و به دنبال راهی برای انتقام بودم. روز حادثه با تهیه اسلحه از همسرم خواستم که با مرحوم رحمت آبادی قرار بگذارد. حدود ساعت هشت شب به محل قرار در خیابان گلبرگ رسیدیم. همسرم بر روی صندلی جلوی خودرو نشست و من پشت سر مقتول نشستم. پس از کمی صحبت اسلحه را به سمت سر مقتول گرفته و دو گلوله شلیک کردم. به خاطر سر و صدای خیابان کسی متوجه شلیک نشد. سریع از ماشین پیاده شده و به خانه بازگشتیم که قبل از فرار ماموران ما را دستگیر کردند.

زن جوان نیز با تائید اعترافات همسرش گفت: شوهرم از من خواست با مرحوم رحمت آبادی تماس گرفته و از او بخواهم برای حل مشکلی که دارم قراری بگذارد. مقتول نیز برای حل مشکل ما و بدون اطلاع از نقشه شوهرم در محل قرار حاضر شد. همسرم به خاطر اختلافاتی که با مقتول داشت مرا وارد این جنایت کرد.

شنيده‌ها از شب وقوع قتل حاكي است كه قاتل هنگام سوار شدن به ماشين مقتول با وجود مرد بودن چادر سياه به سر كرده و بر صندلي عقب ماشين نشسته تا مقتول متوجه هويت او نشود. با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در این پرونده مرد جنایتکار به اتهام قتل و حمل و نگهداری اسلحه و همسرش به اتهام معاونت در قتل محاکمه می شوند.

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، پس از بررسی پرونده و با توجه به اینکه ابلاغ قرار صورت نگرفته بود، پرونده را برای رفع نقص به دادسرا بازگرداند.

پس از رفع نواقص ، پرونده دوباره به دادگاه بازگشت. قرار است زوج جنایتکار 15 مرداد در شعبه 74 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عبداللهی محاکمه شوند.