طالبان پاکستان آتش بس با دولت را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شهیدالله شهید سخنگوی طالبان پاکستان با اشاره به تمدید آتش بس ماه مارس با دولت تا دهم آوریل اعلام کرد: از طالبان خواسته ام تا اقدامی را علیه دولت و نیروهای امنیتی انجام ندهند.



آتش بس میان دولت پاکستان و طالبان در روز 31 مارس همزمان با برگزاری مذاکرات و توقف حملات بدون سرنشین علیه شبه نظامیان در وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان به پایان رسید.



طالبان پس از آن تصمیم به تمدید حالت آتش بس گرفت که دولت از آزادی شماری از زندانیان با هدف نشان دادن حسن نیت خود در مذاکرات خبر داد.



آزادی زندانیان و عقب نشینی سربازان پاکستانی از مرزهای نامشخص در نزدیکی مرز افغانستان با هدف ایجاد یک منطقه امن برای شبه نظامیان از جمله درخواست های طالبان است که در همین رابطه وزارت کشور پاکستان پنجشنبه گذشته 16 نفر از این افراد را آزاد کرد.