مبارزه با سن مادري مزارع گندم و جو در استان سمنان شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حميد نادريان صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: عمليات مبارزه با سن مادري در مزارع گندم و جو استان از شهرستان سمنان شروع شد و تاكنون در سطح 500 هكتار با این آفت مبارزه شده است.

وي افزود: كار مبارزه با سن مادري طی سالجاري با توجه به تغييرات آب و هوايي نسبت به سال گذشته ده روز ديرتر شروع شد.

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بيان كرد: در سطح استان تعداد 52 شبكه مراقبت متشكل از كارشناسان دولتي، خصوصي و ناظران گندم كار بررسي وضعيت مزارع و نظارت بر امر مبارزه را بر عهده دارند.

نادريان گفت: این شبکه ها مشتکل از کارشناسان بخش دولتی، خصوصی و کارشناسان ناظر گندم هستند که کار بررسی وضعیت مزارع، ریزش سن، ارائه مشاوره لازم به کشاورزان برای مبارزه در زمان مناسب و نظارت بر امر مبارزه را انجام می دهند.

وی افزود: از سوی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه تمهیدات لازم از جمله تهیه و تدارک سموم برای مبارزه اندیشیده شده است و از بابت نهاده های مورد نیاز هیچ کمبودی وجود ندارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به تاثیر وضعیت آب و هوایی و بارندگی بر سطح مبارزه گفت: در سنوات گذشته بیشترین مبارزه در سال 82 با حدود 32 هزار هکتار و کمترین مبارزه در سال 88 با 13 هزار هکتار بوده است و در سال جاری نیز راهکارهای لازم برای مبارزه تا سطح 22 هزار هکتار اندیشیده شده است.

نادریان یادآور شد: با وجود شرایط آب و هوایی سالجاری و نوسانات درجه حرارت کار مبارزه با سن مادری نسبت به سال گذشته حدود 10 روز دیرتر و از شهرستان سمنان شروع شده است و برآورد می شود سطوح مبارزه با سن مادری بیش از پوره سن باشد.

وی بیان کرد: تمامی عملیات مبارزه با سن در سالجاری به صورت زمینی و با استفاده از حدود 260 دستگاه سمپاش بوم دار، تعداد 72 دستگاه توربولاینر و حدود یک هزار دستگاه سمپاش پشتی انجام می شود.

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه كرد: عمليات مبارزه با سن غلات در استان همانند سنوات اخير تمامی به صورت زميني و با انواع ادوات سمپاشي از جمله توربولاينر، سمپاش بوم دار و سمپاش هاي پشتي انجام می شود.

نادريان يادآوري كرد: برآورد مي شود سالجاري در حدود 22 هزار هكتار از مزارع گندم و جو استان عمليات مبارزه با سن مادری و پوره انجام شود.

وي در خاتمه، به كشاورزان توصيه كرد به لحاظ جلوگيري از افت محصول و كيفيت گندم برداشتي، كار مبارزه به صورت دقيق، اصولي، به موقع و تحت نظر اعضاي شبكه مراقبت انجام شود.