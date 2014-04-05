سهراب خواجه‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: برگزاری نمایشگاه آیینه از جمله کارهایی است که تاثیر بسزایی در شکل گیری و کمک به شخصیت کودکان می‌کند.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه که تا 25 اردیبهشت در مرکز کوثر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دایر است، پر از آیینه بوده و کودکان با دیدن تصاویر خود برداشت‌های خود را ابراز می‌کنند.

خواجه نژاد افزود: روایت‌های مختلفی از این گونه نمایشگاه ها وجود دارد از جمله اینکه با کمک آن کودکان به خودشناسی دست یافته و به خدا نزدیک‌تر می‌شوند.

وی با بیان اینکه امکان بازدید از این نمایشگاه به صورت گروهی برای دانش آموزان به صورت یک ساعته فراهم است، ادامه داد: از جمله اثرات دیگری که این نمایشگاه بر کودکان دارد دقیق‌تر شدن آنها در زندگی است.

کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در ادامه سخنانش به انیمیشن "یک خط در میان" اشاره کرده و گفت: این انیمیشن که کاری از 9 انیماتور نوجوان در مرکز شماره پنج کانون است، انیمیشنی کوتاه با موضوع مادر است که پس از هفت ماه کار به مرحله صداگذاری رسیده است.