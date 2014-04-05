  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

خواجه نژاد:

نمایشگاه آیینه ویژه کودکان در مشهد برپا می‌شود

نمایشگاه آیینه ویژه کودکان در مشهد برپا می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه آیینه خبر داد و گفت: این نمایشگاه کودکان را به خودشناسی رسانده و باعث نزدیک تر شدن آنها به خدا می شود.

سهراب خواجه‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: برگزاری نمایشگاه آیینه از جمله کارهایی است که تاثیر بسزایی در شکل گیری و کمک به شخصیت کودکان می‌کند.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه که تا 25 اردیبهشت در مرکز کوثر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دایر است، پر از آیینه بوده و کودکان با دیدن تصاویر خود برداشت‌های خود را ابراز می‌کنند.

خواجه نژاد افزود: روایت‌های مختلفی از این گونه نمایشگاه ها وجود دارد از جمله اینکه با کمک آن کودکان به خودشناسی دست یافته و به خدا نزدیک‌تر می‌شوند.

وی با بیان اینکه امکان بازدید از این نمایشگاه به صورت گروهی برای دانش آموزان به صورت یک ساعته فراهم است، ادامه داد: از جمله اثرات دیگری که این نمایشگاه بر کودکان دارد دقیق‌تر شدن آنها در زندگی است.

کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در ادامه سخنانش به انیمیشن "یک خط در میان" اشاره کرده و گفت: این انیمیشن که کاری از 9 انیماتور نوجوان در مرکز شماره پنج کانون است، انیمیشنی کوتاه با موضوع مادر است که پس از هفت ماه کار به مرحله صداگذاری رسیده است.

کد مطلب 2264381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها