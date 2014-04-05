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۱۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

گل‌محمدی مطرح کرد:

امیدمان برای قهرمانی را حفظ می‌کنیم/ انگیزه زیادی برای سه امتیاز داریم

امیدمان برای قهرمانی را حفظ می‌کنیم/ انگیزه زیادی برای سه امتیاز داریم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با تاکید بر اینکه پس از برد مقابل استقلال بازیکنانش از نظر روحی و جسمی شرایط خوبی دارند، گفت: می خواهیم با کسب سه امتیاز بازی با گسترش فولاد، امید خود را برای کسب عنوان قهرمانی بیشتر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پیش از بازی تیمش با گسترش فولاد تبریز که بعدازظهر امروز شنبه در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه تیم نفت به مرحله ای رسیده که در حال حاضر یکی از شانس‌های قهرمانی لیگ است و این موضوع جز با تلاش، همکاری و همدلی تمام مجموعه و عوامل تیم به دست نیامده است به همین دلیل برای بازی فردا مقابل گسترش فولاد انگیزه زیادی برای کسب سه امتیاز داریم.

وی در همین خصوص افزود: ما می دانیم مقابل گسترش فولاد یک بازی سخت و سه امتیاز حساس را پیش رو داریم ضمن اینکه تیم گسترش با آمدن تارتار تغییرات مثبت زیادی پیدا کرده است. ما با کسب سه امتیاز بازی فردا امیدواری خود را برای قهرمانی بیشتر می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت با اعلام اینکه پس از برد تیمش مقابل استقلال بازیکنانش از نظر جسمی و روحی شرایط خوبی دارند در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم این تیم مقابل گسترش فولاد گفت: متاسفانه ما امین حاج محمد را به دلیل محرومیت و وحید امیری را نیز به دلیل مصدومیت در بازی با گسترش فولاد در اختیار نداریم.

وی در خاتمه تاکید کرد: اگر ما در هر دو بازی بعدی خود پیروز میدان باشیم 80 تا 90 درصد قهرمان شده و می توانم بگویم 6 امتیاز این دو بازی، 6 امتیاز قهرمانی خواهد بود.

کد مطلب 2264409

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