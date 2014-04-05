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۱۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

زین الصالحین:

لزوم ایجاد سیل بند در منطقه مرغک بم/ 70 درصد مزارع در اثر سیلاب دچار خسارت شده‌اند

لزوم ایجاد سیل بند در منطقه مرغک بم/ 70 درصد مزارع در اثر سیلاب دچار خسارت شده‌اند

بم - خبرگزاری مهر: فرماندار بم بر لزوم ایجاد سیل بند مناسب در منطقه مرغک بم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران بم اظهار داشت: در شهرستان بم دو هزار هکتار سطح زیر کشت کشاورزی وجود دارد که 70 درصد مزارع و محصولات کشاورزی این شهرستان در اثر وقوع سیلاب دچار خسارت شدند.

وی با اشاره بارش باران و تگرگ در 48 ساعت گذشته در شهرستان بم اظهار داشت: این امر سبب بروز خساراتی در بخش کشاورزی شهرستان به ویژه در مناطق دهبکری و مرغک  شده است.

زین الصالحین یادآور شد: تگرگ و باران شدید باعث ریزش شکوفه به ویژه در محصولات زردآلو، سیب، گردو و هلو شده است.

این مسئول با اشاره به مسدود شدن برخی راههای مواصلاتی شهرستان اذعان داشت: تلاش برای امدادرسانی و بازگشایی مسیرهای مسدود شده ادامه دارد.

تکمیل پل ورودی دهبکری در انتظار تامین اعتبار

زین الصالحین عدم تکمیل پل ورودی منطقه دهبکری را از جمله مشکلات منطقه عنوان کرد و اذعان داشت: باید اعتبار لازم برای تکمیل این پل اختصاص پیدا کند.

فرماندار بم با اشاره به تخریب سیل بند منطقه مرغک به دلیل بارش های متعدد و رسوب، افزود: اداره منابع طبیعی باید در اسرع وقت طرح جدید برای ایجاد سیل بند در این منطقه تهیه کند.

وی ضمن با تاکید بر لزوم خودداری از حضور در حاشیه رودخانه ها یادآور شد: مجموعه این عوامل سبب حادثه خیز شدن منطقه شده است که باید هرچه سریع تر مرتفع شوند.

 

 

 

کد مطلب 2264429

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