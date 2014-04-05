12.6 هزار ماموریت از سوی اورژانس خوزستان در ایام نوروز انجام شد

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف های 13 تا 15 فروردین سال جاری هیچ فوتی نداشت، افزود: کل ماموریت های فوریت های پزشکی استان از 25 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین سالجاری 12 هزار و 628 مورد بوده است.



رفیعی تصریح کرد: از تعداد کل ماموریت های انجام شده، 10 هزار و 897 مورد غیر تصادفی داشتیم و یک هزار و 731 مورد مأموریت تصادفی داشتیم.



وی بیان کرد: در ماموریت های غیر تصادفی، چهار هزار و 180 مورد اعزام به بیمارستان، سه هزار و 43 مورد درمان در محل و یک هزار و 600 لغو ماموریت داشتیم که در این ماموریت ها 74 مورد فوتی داشتیم.



مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان خوزستان در پایان گفت: در ماموریت های تصادفی نیز 31 مورد فوتی و 105 لغو ماموریت و یک هزار و 367 اعزام به بیمارستان و 228 درمان در محل داشتیم.



رفیعی اظهار کرد: با توجه به 168 هزار و 127 هزار ماموریت انجام شده در سطح کشور، 14.5 درصد کل ماموریت‌ها متعلق به اورژانس خوزستان بوده است که این میزان با در نظر گرفتن جمعیت هفت درصدی استان خوزستان نسبت به کل کشور، دو برابر حد انتظار بوده است.



مدیر روابط عمومی مركز اورژانس خوزستان تعداد کشته شدگان سوانح ترافیکی در سطح استان را که توسط اورژانس به ثبت رسیده است، 31 مورد اعلام کرد و گفت: در ایام نوروز، مرگ در اثر عوامل غیرطبیعی مانند آلودگی هوا وجود نداشته است و از 73 مورد فوت که توسط اورژانس بر اثر بیماری به ثبت رسیده، دو مورد گازگرفتگی و چند مورد غرق شدگی و عوامل دیگر بوده است.