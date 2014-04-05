تشکیل کارگروه اجرایی اقتصاد و فرهنگ در صنعت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یکه زارع، با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: معظم له برای هرسال شعاری راهبردی انتخاب فرمودند که این عناوین نشان ازضرورت ها و اولویت های کشور در آن سال است.

وی افزود:‌ نام گذاری امسال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با ابتناي برآرمان ها و اصول انقلاب اسلامی ایران و در تداوم رویکرد ها و نگاه جامع معظم له درهدایت امور جامعه ارزیابی می شود.

یکه زارع تاکید کرد:طی سال گذشته حماسه سیاسی با مشارکت گسترده مردمی و عزم مسوولانه نهادهای تصمیم گیر تحقق یافت که امیدواریم درسال جاری خلق حماسه اقتصادی با عزم ملی و مدیریت جهادی صورت پذیرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطر نشان کرد: تحقق اقتصادمقاومتی جزدرسایه اجرای سیاست های ابلاغی معظم له و توجه به آن چه در سال جاری اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی و مدیریت جهادی نامیده شده، امکان پذیرنخواهد بود.

وی تصریح کرد: گروه صنعتی ایران خودرو تلاش برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی را برخود تکلیف می داند و براین باور است نصب العین قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند گامی بلند درتحقق عزت و سربلندی مردم ایران باشد.

یکه زارع تاکید کرد: خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو درمسیر استقرار اقتصاد مقاومتی مستظهر به تلاش جهادی و مدیریت مدبرانه فرزندان این ملت و وظیفه ما ارائه خدمات صادقانه و محصول با کیفیت است و تمام تلاش و اهتمام خود را در این مسیر به کار خواهیم بست.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهارکرد: سازمان ها و نهاد های تصمیم گیر به ویژه بخش های حمایت گر تولید ضمن برنامه ریزی منسجم به منظور پشتبانی ازصنایع داخلی برای ارتقا و شکوفایی آن ما را درتحقق برنامه های استراتژیک خود یاری رسان باشند.

یکه زارع گفت: امیدوارم ملت بزرگوار و فهیم ایران اسلامی نیزاعتماد و حمایت های خود را از فرزندان عرصه تولید و صنعت کشور همچون گذشته دریغ نکنند تا بتوانیم درسایه عنایت و اعتماد ایشان در راستای توسعه محصولات جدید اقدام کنیم.

وی تولید خودرو با نشان ایرانی و توسعه صادرات را گامی برنامه ریزی شده در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار امیدواری کرد که گروه صنعتی ایران خودرو بتواند با توسعه صادرات از ارزنفتی بی نیاز شود.

یکه زارع در پایان با اشاره به این که خودکفایی ارزی از طریق صادرات محصولات ایران خودرو یکی از راهکارهای اجرایی این گروه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این گروه صنعتی بوده، اظهار داشت: هدف از تشکیل کارگروه اقتصاد و فرهنگ در ایران خودرو نیز، تبیین راهکارهای اجرایی عملیاتی در گروه صنعتی ایران خودرو در این راستا بوده است.