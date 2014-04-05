قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا سخیف و نسنجیده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان مجلس گفت: امیدوارم در سال جدید که در روزهای نخست آن با ایام فاطمیه مصادف بود رایحه مکتب فاطمی موجب منور شدن دلها شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات خوبی در داخل پارلمان و در سطح کلان کشور در سال گذشته انجام شد افزود: از هر دو بعد کار مهمی سامان داده شد که این موضوع موجب پیشرفت کشور است از این رو سال 92 سال پرکاری برای کشور به ویژه مجلس شورای اسلامی بود.

وی ادامه داد: در ابتدای سال گذشته رهبر معظم انقلاب از حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی یاد کردند که خوشبختانه مردم با هوشیاری در انتخابات شرکت کرده وحماسه سیاسی را به درستی محقق کردند زیرا حضور مردم در انتخابات در آینده کشور تاثیرگذار بود و حمایت مردم باعث شکوفایی کشور شد البته این دستاوردها برای کشور و مردم ارزشمند و مطلوب بود اما عده ای از دشمنان در برابر این حرکتها سنگ اندازی کردند.

لاریجانی با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق بشر ایران گفت: این اقدام و اظهار نظر درباره حماسه سیاسی کشور قطعا کار سخیفی بود و این موضوعات نشان از کج فهمی و بد فهمی این افراد می‌دهد. از طرفی دیگر شاید هم عده ای آنها را فریب داده باشند. اما نباید این اظهارات نادرست بیان شود. رئیس مجلس ادامه داد: قطعا این اقدامات به ویژه اقدام اخیر اتحادیه اروپا عجیب نیست زیرا عده ای از فتنه گران در عرصه بین الملل به دنبال ایجاد آشفتگی هستند.اما این کشورها خواهند دید که راه ناصوابی را طی کرده‌اند. از طرفی دیگر برخی مطالب مطرح شده درباره حقوق بشر ایران هم نسنجیده بود.

وی افزود: خوشبختانه بعد از اقدامات و حرکت های مجلس و دولت یک سمت گیری روشنی در کشور ایجاد شد که آنهم توجه به مسائل اقتصادی بود زیرا این مسئله یکی از موضوعات اولویت دار و مهم کشور است .

لاریجانی با بیان اینکه تورم و بیکاری در کشور شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده است تصریح کرد: این موضوعات از گذشته از سوی نمایندگان مجلس هشدار داده می‌شد اما برخی افراد و دستگاهها تلقی می کردند که مجلس به دنبال مقابله با دولت است حال آنکه مجلس شورای اسلامی وظیفه حمایت و دفاع از حقوق ملت را دارد.

وی افزود: به علت نبود درک درست در موضوعات اقتصادی به ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها تولید و اشتغال دچار مشکلات بسیاری شد که اگر بخش های اجرایی به این هشدارها توجه می‌کردند هم اکنون شاهد بروز مشکلات در کشور نبودیم.

وی ادامه داد: چرا مردم کشوری با دارا بودن فرهنگ فاطمی باید با شرایط سخت زندگی کنند، این موضوع در تراز فرهنگ اسلامی نیست از طرفی دیگر به طور حتم بی قانونی موجب بروز مشکلات در کشور شده اما هم اکنون خوشحالیم که دولت جدید به دنبال اجرای قانون است. همچنین اگر قواعد سیاسی براساس قانون انجام شود آرامش در این حوزه و حوزه اقتصادی ایجاد می‌شود و با این روند شرایط به میل مجریان تغییر نمی‌کند.

لاریجانی با اشاره به تلاشهای مجلس شورای اسلامی بر مسئله اقتصادی و رونق تولید و کسب و کار یادآور شد: تمام تلاش مجلس در این رابطه این بود که قوه مجریه در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار گیرد که این موضوع را می‌توانیم در بودجه های سالیانه به کشور مشاهده کنیم به طوریکه نمایندگان مجلس در بودجه سالهای اخیر بر رونق تولید کشور توجه ویژه ای داشته اند.

وی ادامه داد: این موضوع مبنای عقلایی بود که اگر کشور دارای نقدینگی است آنرا به سمت تولید ارجاع دهد تا با این وسیله توسعه در کشور محقق شود. از طرفی دیگر خوشبختانه این مسیر با تصویب قوانین مناسب از سوی مجلس فراهم شده و هم اکنون تمام قوا برای تسهیل فضای کسب و کار متحد هستند زیرا همه از گذشته درسهایی برای تحول در کشور به ویژه در حوزه رونق اقتصادی گرفته اند. بنابراین در ماههای گذشته شاهد هستیم که رویکرد دولت به این سمت رهنمون شده است.

لاریجانی با اشاره به نامگذاری سال 93 با عنوان اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: تمرکز فرمایشات معظم اله در مشهد مقدس در حوزه اقتصاد بسیار پر اهمیت بود و ایشان آنجا فرمودند که تحول کشور به رونق اقتصادی و تولید داخلی نیازمند است که تحقق این موضوع هم نیازمند به فهم مشترک و اراده ملی است و قطعا با تغییر مدیریتی در سطوح مختلف انجام نمی شود.

رییس مجلس ادامه داد: هم ا کنون تمام قوانین در دستان دولت باید اجرایی شود و این موضوع مطالبه مجلس است تا زمینه حضور کارآفرینان محقق شود از طرفی دیگر با توجه به میزان بیکاری در کشور اگر زمینه تولید را فراهم نکنیم به طور حتم هیچ راهی برای ایجاد اشتغال نیست همچنین هم اکنون دستگاههای دولتی مملو از جمعیت بوده و بخش عظیمی از بودجه جاری کشور صرف این امور می‌شود که قطعا با توجه به این موضوعات باید به بخش های دیگر توجه ویژه شود.

وی افزود: قطعا باید از ابزار فرهنگ برای نزدیک کردن اراده ها استفاده کرد تا اقتصاد جهش پیدا کند زیرا ایران دارای منابع غنی و نیروی انسانی متخصص است از طرفی دیگر امیدوارم امسال سال پرتحرکی برای تولید و حرکت مردمی اقتصاد باشد.

لاریجانی با اشاره به نقش کارکنان مجلس در تحقق دستاوردهای مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس وظیفه مهمی در تحقق اهداف کلان کشور دارند ولی عقبه کار نمایندگان به کارکنان مجلس برمیگردد از طرفی دیگر خوشبختانه کارکنان مجلس بسیار تلاشگر و نجیب هستند و قطعا تمام دستاوردهای مجلس به تلاش کارکنان برمیگردد از این رو اگر پشتیبانی این افراد نباشد نمایندگان نمی توانند در امور خود موفق شوند.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه تلاش کارکنان مجلس برای پویایی کار بسیار موثر است تصریح کرد: امیدوارم معاونت اجرایی مجلس در جهت فراهم کردن زمینه آرامش روحی کارکنان به ویژه در حوزه مسکن تلاش کند از طرفی دیگر امسال باید تلاش شود تا کارکنان از مسکن برخوردار شوند همچنین فشارهای مادی برای همه مردم از جمله کارکنان مجلس است از این رو باید از طریق مختلف این کمبودها را کاهش داد تا بخشی از مشکلات معیشتی کارکنان مرتفع شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: ارتباط مستمر با کارکنان کار لازم و ضروری است البته در این رابطه راههایی را در نظر گرفته ایم حال کارکنان نیازهای خود را مطرح و رفع کنند.

لاریجانی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف و کارهای مهم در سال 93 مسئله تنقیح قوانین به ویژه در بخش تولید است از این رو بخش های گوناگون مجلس باید معاونت قوانین مجلس را در جهت این امور و بهبود فضای کسب و کار کمک و همراهی کنند از این رو امیدوارم با همت زیاد مسیر پیش رو طی شود تا با تعامل قوا حماسه اقتصادی محقق شود.

در ابتدای این دیدار علی افراشته معاون اجرایی مجلس توضیحاتی درباره اقدامات صورت گرفته در سال 92 به ویژه در حوزه ساماندهی اموال مجلس، ایجاد دفاتر نمایندگان در حوزه های انتخابیه، پرداختی کارکنان، طبقه بندی مشاغل در مجلس، آیین نامه‌های اداری ، رفاهی و اجرایی، امور آ‌موزشی کارکنان و توسعه فن آوری اطلاعات در مجلس ارائه کرد.