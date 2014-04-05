قطعنامه پارلمان اروپا نتیجه برخورد انفعالی در مقابل غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر از قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر شنبه در اولین جلسه درس خارج فقه خود در سال93 که در مسجد اعظم قم برگزار شد، در واکنش به قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اتحادیه اروپا علیه ایران، اظهار داشت: متاسفانه رفتار برخیها در برابر غرب، باعث شد که آنها فکر کنند نظام جمهوری اسلامی تغییر کرده و ایران کشور سابق نیست و میتوانند اهداف و برنامههای خود را عملی کنند.
وی تصریح کرد: غربیها با بهانه قرار دادن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، ما را متهم به نقض حقوق بشر میکنند و میگویند باید همجنس بازی در ایران قانونی شود.
استاد برجسته حوزه با بیان این که حوزه و علما در قبال این گونه گستاخیها ساکت نمیمانند، تصریح کرد: فرهنگ و مسئله مدیریت جهادی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند، تنها مربوط به داخل کشور نیست.
وی با بیان این که باید در برابر دنیای غرب تهاجمی عمل کنیم نه تدافعی، خطاب به غربیها، گفت: شما از تکفیریها حمایت و آنان را تقویت میکنید، هواپیماهای بدون سرنشین شما ملت مظلوم پاکستان را به خاک و خون میکشند، مردم مظلوم افغانستان را میکشید، و ...، ما ناقض حقوق بشر هستیم یا شما؟
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی در پایان تأکید کرد: مبنای نظام جمهوری اسلامی بر اساس اسلام و حکومت اسلامی و «اشدا علی الکفار» است و این شعارها مبانی دینی دارد.
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