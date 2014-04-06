حمیدرضا شاه‌آبادی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توان بالقوه این موسسه در تولید ارائه تولیدات فرهنگی و هنری در خارج از کشور اظهار کرد: موسسه الهدی و امکانات آن بهترین بستر برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی از طریق تولید و انتشار محصولات فرهنگی است و از سوی دیگر امکانات خوبی را برای تقویت زبان فارسی و ایجاد ارتباط میان فارسی‌زبانان در خود فراهم کرده است.

شاه‌آبادی ادامه داد: الهدی از امکانات خوبی برای صادرات کتاب و نیز واردات آن به کشور برخوردار بوده و به واسطه حضور منظم و دنباله‌دارش در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در خارج از ایران و نیز ایجاد نمایندگی‌های متعدد و ارتباط با ناشران و موزعان خارجی می‌تواند به شناساندن صنعت نشر ایران به خارج از کشور کمک قابل توجهی بکند.

وی با اشاره به مسئولیت خود در این موسسه تصریح کرد: تلاش ما بر این است که در گام نخست «الهدی» را به ناشران و مخاطبان ایرانی به خوبی بشناسانیم و در ادامه و با استفاده از امکانات آن شرایطی را فراهم کنیم تا الهدی دروازه‌ای برای صدور و بازنشر تفکر و اندیشه ایرانی به خارج از مرزها بشود.

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کاری خود در سال جدید گفت: تاسیس یک آژانس ادبی در درون موسسه یکی از اولویت‌های کاری من در سال جدید است که در این زمینه مطالعات مقدماتی صورت گرفته است و در ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال شاهد تاسیس این آژانس ادبی با عنوان «نوروز» خواهیم بود.

وی همچنین از برنامه خود برای ایجاد یک مرکز بین‌المللی پخش کتاب در منطقه خاورمیانه و جهان با مرکزیت این موسسه خبر داد و گفت: فعالیت‌های ابتدایی در این زمینه شروع شده است. در حال حاضر الهدی با کشورهایی مانند افغانستان مبادلات کتاب خوبی داریم که به زودی این مبادله گسترده‌تر نیز خواهد شد.

شاه‌آبادی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برای فعالان نشر ایران به منظور آشنایی آنها با فعالیت نشر در خارج از کشور و برپایی کارگاه‌‌های آشنایی ناشران ایرانی با مفاهیم حقوقی نشر بین‌المللی در آینده نزدیک خبر داد.