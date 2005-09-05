متقاضيان قبل از مهر ماه ، مشمول دو مرحله اي شدن گواهينامه نمي شوند

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه قانون دو مرحله اي شدن دريافت گواهينامه راهنمايي ورانندگي از اول مهرماه اجرايي مي شود ، افزود: تمامي كساني كه از اول مهرماه قصد گرفتن گواهينامه و ثبت نام در مراكز را دارند ، مشمول اين قانون خواهند بود.

وي خاطر نشان كرد: دو مرحله اي شدن در يافت گواهينامه از 20 تيرماه به صورت آزمايشي در شهرهاي گرگان و همدان اجرا شد و بسيار موفقيت آميز بود به همين دليل در نيمه دوم سال در تهران اجرا مي شود .

معاون راهنمايي ورانندگي ناجا در خصوص آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي تاكيد كرد: در اين آيين نامه آموزش براي تمامي متقاضيان دريافت گواهينامه اجباري شده و آنها بايد نسبت به دادن تستهاي رواني و آزمايشات جسماني اقدام كنند .

انصاري گفت : در آيين نامه جديد علايم راهنمايي و رانندگي افزايش يافته و در برخي تابلوها نيز تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته است.

