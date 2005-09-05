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۱۵ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۴

معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در گفتگو با "مهر" :

متقاضيان قبل از مهر ماه ، مشمول دو مرحله اي شدن گواهينامه نمي شوند

متقاضيان قبل از مهر ماه ، مشمول دو مرحله اي شدن گواهينامه نمي شوند

معاون راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: قانون دو مرحله اي دريافت گواهينامه راهنمايي و رانندگي در مورد افرادي كه قبل از مهرماه براي گرفتن گواهينامه ثبت نام كرده اند ، اما نوبت آموزش آنها درمهر و يا آبان باشد ، صدق نمي كند.

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه قانون دو مرحله اي شدن دريافت گواهينامه راهنمايي ورانندگي از اول مهرماه  اجرايي مي شود ، افزود: تمامي كساني كه از اول مهرماه قصد گرفتن گواهينامه و ثبت نام در مراكز را دارند ، مشمول اين قانون خواهند بود.

وي خاطر نشان كرد: دو مرحله اي شدن در يافت گواهينامه از 20 تيرماه به صورت آزمايشي در شهرهاي گرگان و همدان اجرا شد و بسيار موفقيت آميز بود به همين دليل در نيمه دوم سال در تهران اجرا مي شود .

معاون راهنمايي ورانندگي ناجا در خصوص آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي تاكيد كرد: در اين آيين نامه آموزش براي تمامي متقاضيان دريافت گواهينامه اجباري شده و آنها بايد نسبت به دادن تستهاي رواني و آزمايشات جسماني اقدام كنند .

انصاري گفت : در آيين نامه جديد علايم راهنمايي و رانندگي افزايش يافته و در برخي تابلوها نيز تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته است.

کد مطلب 226455

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