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۱۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

سرما 2000 میلیارد ریال خسارت به باغداران آذربایجان غربی زد

سرما 2000 میلیارد ریال خسارت به باغداران آذربایجان غربی زد

ارومیه – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سرما در روزهای اولیه سال در سطح باغهای این استان بیش از دو هزار میلیارد ریال خسارت زد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مختاری ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت سرمازدگی باغات استان افزود: با توجه به افت دما از 10 الی 12 فروردین ماه سال جاری در سطح استان ، 20 تا 30 درصد باغهای آذربایحان غربی دچار سرمازدگی شدند.

وی اظهار داشت: بیشترین خسارتها به باغهای سیب، انگور، زردآلو، شلیل، هلو، گیلاس و سایر هسته دارها در شهرستانهای ارومیه، اشنویه، پیرانشهر، چالدران، سردشت، سلماس، انزل، مهاباد، تکاب وارد شده است.

مختاری ادامه داد: این خسارتها در مناطقی که اطلاع رسانی شده بود و نیز به توصیه های کشاورزی عمل شده بود اندک بوده و در زمینهای زراعی نیز هیچ خسارتی را شاهد نبودیم زیرا سرما به عمق خاک نفوذ نکرده و نیز مراحل پنجه زنی در برخی از این راضی به پایان رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: میزان این خسارتها در اراضی ارومیه بسیار بالا بوده و این میزان حدود 30 درصد باغهای این شهرستان بوده است.

مختاری از کشاورزان خواست تا برای جلوگیری و کاهش میزان خسارتهای وارده نسبت به اخذ تدابیر و انجام اقدامات پیشگیرانه اقدام و نیز اطلاعات هواشناسی را همیشه رصد کنند.

وی تاکید کرد: بیمه کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی جهت جبران بخشی ازخسارت وارده به محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه است که کشاورزان ضروری است برای جلوگیری و کاهش میزان خسارت وارده به باغات و مزارع خود نسبت با این امر اقدام کنند.

کد مطلب 2264555

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