سرما 2000 میلیارد ریال خسارت به باغداران آذربایجان غربی زد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مختاری ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت سرمازدگی باغات استان افزود: با توجه به افت دما از 10 الی 12 فروردین ماه سال جاری در سطح استان ، 20 تا 30 درصد باغهای آذربایحان غربی دچار سرمازدگی شدند.

وی اظهار داشت: بیشترین خسارتها به باغهای سیب، انگور، زردآلو، شلیل، هلو، گیلاس و سایر هسته دارها در شهرستانهای ارومیه، اشنویه، پیرانشهر، چالدران، سردشت، سلماس، انزل، مهاباد، تکاب وارد شده است.

مختاری ادامه داد: این خسارتها در مناطقی که اطلاع رسانی شده بود و نیز به توصیه های کشاورزی عمل شده بود اندک بوده و در زمینهای زراعی نیز هیچ خسارتی را شاهد نبودیم زیرا سرما به عمق خاک نفوذ نکرده و نیز مراحل پنجه زنی در برخی از این راضی به پایان رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: میزان این خسارتها در اراضی ارومیه بسیار بالا بوده و این میزان حدود 30 درصد باغهای این شهرستان بوده است.

مختاری از کشاورزان خواست تا برای جلوگیری و کاهش میزان خسارتهای وارده نسبت به اخذ تدابیر و انجام اقدامات پیشگیرانه اقدام و نیز اطلاعات هواشناسی را همیشه رصد کنند.

وی تاکید کرد: بیمه کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی جهت جبران بخشی ازخسارت وارده به محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه است که کشاورزان ضروری است برای جلوگیری و کاهش میزان خسارت وارده به باغات و مزارع خود نسبت با این امر اقدام کنند.