طرح رابط فرهنگی هیئت های مذهبی در دامغان اجرا می شود

حجت‌الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ابلاغ طرح رابط فرهنگی هیئت های مذهبی در این شهر افزود: این طرح با هدف فرهنگ سازی، بهینه سازی اجرایی و ارتقای کیفیت فعالیت های فرهنگی در هیئات مذهبی با رویکرد تربیتی و اجتماعی انجام می شوند.

وی اضافه کرد: رابط فرهنگی توسط رئیس هیئت مذهبی از بین افرادی که دارای شرایط انتخابی مندرج در دستورالعمل اجرایی است به اداره تبلیغات اسلامی معرفی می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اظهار داشت: رابط فرهنگی کسی است که در راستای اهداف متعالی هیئات مذهبی به ارتقاء اثر بخشی و سطح کیفی فعالیت های هیئت مذهبی اهتمام داشته و با هوشیاری به شناسایی و تدبیر در برابر آسیب‌ها، بدعت‌ها و خرافه‌ها آن اقدام می‌کند.

تقوی در خاتمه، رابط فرهنگی را به ‌عنوان رکن پنجم هیئات مذهبی دانست و گفت: اهتمام به بصیرت و معرفت دینی، فراهم سازی زمینه رشد استعدادها، نظارت بر اجرای برنامه های دینی، بررسی و شناسایی آسیب ها و ارائه گزارش به مسئول هیئت از جمله مهمترین وظایف رابط فرهنگی است.