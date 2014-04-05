تغییر دو فرماندار در همدان در اولین روز كاري پس از تعطيلات/ نمی توان با مدیریت قطره چکانی کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مقرر بود فرمانداران شهرستان های کبودر آهنگ و اسد آباد تا قبل از پایان سال 92 معرفی شوند صدور احکام آنان به آخرین روز های سال گذشته موکول شد و همایش سراسری فرمانداران کشور که پس فردا در پایتخت برگزار می شود موجب شد، این امر در اولین روز کاری که معمولا همه نهادها و سازمانها به طور کامل بازگشایی شده و کارمندان به سر کار می روند برگزار شود که در نوع خود این نکته جالب توجه بود.

مردم شهرستان کبودرآهنگ نیز که از قبل از عید خبرهایی مبنی بر انتصاب معاون سابق سیاسی و اجتماعی فرماندار همدان را به عنوان فرماندار خود شنیده بودند ظهر شنبه در مراسمی بدور از ریخت و پاش و بسیار ساده آماده میزبانی از فرماندار جدید بودند.

مراسم تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید کبودر اهنگ ظهر شنبه با 30 دقیقه تاخیر و با حضور مدیران ومسئولان نهادهای مختلف در تنها سالن فرهنگی شهر کبودر آهنگ برگزار شد، مدیرانی که پس از 20 روز تعطیلی یکدیگر را در این محفل دیده بودند اقدام به رو بوسی و تبریک سال نو می کردند و برخی نیز گرداگرد نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی آمده بودند.

از مسئولان حضور یافته در این مراسم می توان به مشاور استاندار در امور ایثار گران و رئیس سابق شهرک های صنعتی استان و شهردار سابق شهر بهار که هم اکنون به عنوان شهردار جدید کبودر اهنگ معرفی شده است، اشاره کرد.

این مراسم که چهار سخنران به همراه داشت و امام جمعه شهر کبودر آهنگ به علت حضور در حج عمره در آن حضور نداشت تبدیل به جلسه ای برای تبیین اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن شد.

فرماندار سابق این شهرستان که 21 ماه و 15 روز در این منطقه به خدمت مشغول بود نیز اقدام به ارائه گزارشی از عملکرد خود کرد.

مسلم غلامی با اشاره به اینکه در این مدت چهار ماه را سرپرست بودم و نیمی از دوران خدمتم در دولت دهم و نیم دیگر در دولت یازدهم سپری شد، عنوان کرد: شرمنده مردم کبودر آهنگ هستم که نتوانستم آن گونه که باید و شاید برای آنان خدمت کنم.

هپچ پروژه ای در دوران خدمتم تعطیل نشد

وی با اشاره به مشکلات مالی پیش روی خود در ابتدای کارش عنوان کرد: علی رغم مشکلات مالی هیچ یک از پروژ های مالی در دوران خدمتم تعطیل نشد ولی سر عت اجرای آنها کند شد.

فرماندار سابق کبور آهنگ با اشاره به اینکه این شهرستان بزرگترین شهرستان استان همدان است و یک سوم کل تولیدات کشاورزی را در سال گذشته به خود اختصاص داده است، افزود: طرح صنعتی کردن کشاورزی با 14 عنوان مطالعاتی و اجرای 12 طرح که 94 میلیارد تومان هزینه دارد تدوین شده و امیداریم با اجرای آن کشاورزی این منطقه صنعتی شود.

غلامی با اشاره به اختصاص 20 میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان برای خرید تجهیزات کشاورزی در سال گذشته، ادامه داد: 20 واحد نیمه فعال صنعتی در سال گذشته به فعالیت خود باز گشتند و 65 هکتار زمین نیز در اختیار مجتمع فولاد ویان برای توسعه این مجموعه صنعتی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: هفت معدن در سال 92 ثبت و آماده بهره بردار شده است و ساختمان دانشگاه آزاد شهرستان کبور اهنگ 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار سابق با اشاره به وجود مشکلات در بخش بهداشت و درمان در این منطقه، اذعان داشت: این منطقه 81 هزار نفر جمعیت دارد و خواستار ارتقا پنج روستا به بخش و دو بخش به بخشداری از وزارت کشور شده ایم.

غلامی اظهار داشت: کبودر آهنگ با توجه به وجود مراکز نظامی شهرستان خاصی است وتنها آسفالت راه روستایی سه روستا در این منطقه باقی مانده و 12 نقطه حادثه خیز نیز در سال گذشته اصلاح شدند و مطالعه ساخت محور کبودر آهنگ به علیصدر نیز آغاز شده و 25 کیلومتر از محور کبودر آهنگ به قیدار نیز زیر سازی شده است.

وی با اشاره به حل مشکل آب 60 روستا در سال گذشته گفت: سرمایه گذاری در غار علیصدر خواسته همه مردم کبودر آهنگ است.

کبودر آهنگ نیازمند توسعه اقتصادی است

فرماندار سابق با اشاره به تدین مردم این منطقه و کاهش جرایم، در پایان سخنانش اظهار داشت: کبودرآهنگ نیاز مند توسعه اقتصادی است.

نماینده مردم کبودر اهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم مسئولیت ها را اعتباری و مدت دار خواند و افزود: غلامی دارای صداقت بود و پس از انتخابات مجلس که هر دو یک رقیب بودیم این رقابت به رفاقت تبدیل شد، وی فارغ از گرایش های سیاسی و جناحی فعالیت می کرد و اخلاق مداری از خصوصیات او بود.

معاون سیاسی وامنیتی استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره اعتدال گرایی فرماندار سابق و دوری از جناحی بودن وي، گفت: از او در مسئولیت های دیگر حتما استفاده می شود و به دنبال گرفتن حکم آن هستیم.

محمد ابراهیم الهی تبار افزود: فرماندار جدید نیز از زمانی که خود را شناخته در جبهه و جنگ بوده و داری 40 ماه حضور در منطقه جنگی و 35 درصد جانبازی و یک عنصر فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه کبودر آهنگ ظرفیت های زیادی برای کار کردن دارد، افزود: این منطقه به لحاظ وسعت خود جای مناسبی برای فعالیت است.

اما فرماندار جدید که معاونت سیاسی فرمانداری همدان را بر عهده داشت و اینک مسئولیت این شهرستان شمالی استان را بر عهده گرفته خواستار نگرش ویژه مسئولان ارشد استان به این منطقه شد.

احسان قنبری که سخنان خود را با قاطعیت از شهدای شهرستان شروع کرد، بیان داشت: امیدوارم در پایان کار خود شرمنده شهدای این منطقه و مردم این شهرستان نباشم.

وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم کبودر آهنگ همواره در انتخابات های مختلف بالاترین رتبه را در استان به خود اختصاص داده و در آخرین انتخابات نیز مردم این منطقه 88 درصد در آن شرکت کرده بودند، افزود: کبودرآهنگ نیازمند نگرش ویژه ای به آن است و باید در تخصیص اعتبارات ویژه دیده شود.

قنبری با تاکید براینکه شهرکبودر آهنگ باید از وجو دغار علیصدر در این منطقه استفاده ببرد خواستار ایجاد مسیر ورودی به این غار از سمت شهر کبودر اهنگ شد و پیشنهاد ایجاد نمایشگاه در کنار پایگاه سوم شکاری را نیز داد.

وی با تشکر از انتخاب شیری به عنوان شهردار جدید این شهر از سوی شورای اسلامی آن، گفت: محور وحدت این منطقه باید امام جمعه آن باشد و باید از ظرفیت های ملی نماینده کبودر اهنگ استفاده لازم بشود.

فرماندار جدید کبودر اهنگ اذعان داشت: سال گذشته تنها پنج میلیارد تومان از اعتبارات این منطقه اختصاص یافته و نمی توان با مدیریت قطره چکانی کار کرد بلکه باید مدیریت جهادی داشت.

پایان این مراسم نیز با اهدا هدایای نهادها وارگان های متختلف به فرماندار سابق و دیده بوسی مسئولان این شهرستان با فرماندار جدید همراه شد.

گفتني است آيين معرفي فرماندار جديد شهرستان اسد آباد هم اكنون در حال برگزاری است.