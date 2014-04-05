جمع آوري يك هزار و 890 معتاد پر خطر در شيراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سيروس سجاديان در تشريح اين خبر گفت: از اين تعداد يك هزار و 803 نفر تحويل اردوگاه، 17نفر تحويل زندان و 70 نفر تحويل پليس مبارزه با موادمخدر استان شدند.

وي ادامه داد: جمع آوري اين معتادان در سال جاري باعث شد كه چهره مركزي شهر شيراز از وجود اين گونه افراد پاكسازي و جرايم خردي مانند سرقت داخل خودرو كاهش چشمگيري داشته باشد.

رييس پليس فارس افزود: همت و تلاش شهرداري براي پرداخت هزينه نگهداري بهزيستي براي نگهداري افراد، دانشگاه علوم پزشكي براي انجام معاينات و غربالگري و دادستان شيراز براي صدور مجوز دستگيري و نگهداري در اين خصوص ستودني است.

سردار سجاديان گفت: هماهنگي استانداري فارس و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر نيز در استانداري از جمله رمز موفقيت در اين اقدام بوده است.

وي با بيان اينكه با هماهنگي بين مديران مي توانيم شيرازي متفاوت از سال هاي گذشته داشته باشيم افزود: اميد است براي تحقق اين امردر سال جاري به دنبال مديريتي هماهنگ با رويكرد جهادي وانقلابي باشيم.