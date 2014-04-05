بزرگداشت نمایندگان قبلی و فعلی خوزستان در مجلس/ برگزاری شورای اداری هر 20 روز یک بار

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی شامگاه شنبه در اولین شورای اداری سال جدید استان خوزستان عنوان کرد: مصوبه خرید کالا و تامین خدمات مورد نیاز استان از طریق امکانات موجود در منطقه تجاری آزاد اروند و کل استان به همه ادارات و شرکت های استان ابلاغ شده است و آنها ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: همچنین بخشنامه ای در راستای به کارگیری استعدادهای موجود در بخشهای مختلف استان در شرکت ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نیز توسط کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار گرفته و به منظور تحقق این بخشنامه دو کارگاه آموزشی با حضور فرمانداران، افراد ذی حساب، مسئولان امور قراردادهای شرکت ها و نمایندگانی از شرکت های خاص مانند نفت و گاز و پتروشیمی تشکیل خواهد شد.

مقتدایی با بیان اینکه جلسه شورای اداری استانداری از این پس هر 20 روز یک بار برگزار می شود، گفت: به منظور افزایش ارتباط استان با مرکز کشور بر حسب موضوع مورد نظر در هر جلسه افرادی با منصب های کشوری حضور خواهند داشت.

استاندار خوزستان با اشاره به هفتم خردادماه سالروز تاسیس مجلس شورای اسلامی در کشور اظهار کرد: به همین منظور و برای اولین بار در کشور مراسم بزرگداشت نمایندگان سابق و فعلی خوزستان با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقاطع زمانی خاص مانند اوائل انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس از جمله خالص ترین افراد انقلاب به شمار می روند.

مقتدایی با تاکید به اینکه، فرهنگ اساس هر کاری است، افزود: فرهنگ را می توان در ارزش های حاکم بر جامعه که در رفتار و کردار افراد تجمیع شده اند خلاصه کرد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی، دارای مردم و مسئولان خود ساخته ای است و در طول سالیان سال، موج های تاثیر گذار بسیاری را بر فرهنگ خود از سر گذرانده است.

وی با اشاره به اینکه، در سال های قبل از انقلاب اسلامی استان خوزستان با نام نفت و نخل شناخته می شد، گفت: پس از انقلاب نیز استان خوزستان موج های مانند جنگ، بازسازی و سرمایه گزاری را از سر گذراند و در حال حاضر نیز موج نسل جدید در حال شکل گرفتن است.

مقتدایی عنوان کرد: استان خوزستان به دلیل تاثیراتی که چهار موج قبلی بر روی فرهنگ آن گذاشته است بیشتر از سایر مناطق مورد نفوذ فرهنگی قرار خواهد گرفت و در همین راستا برای فرهنگسازی باید درابتدا نقاط مشترک خود و جوانان را دریابیم.

در این مراسم همچنین از بانک اطلاعاتی مدیران استانی در راستای انتخاب مدیر استانی برتر توسط استاندار خوزستان رونمایی شد.