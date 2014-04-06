جذب گردشگر مهمترین راهکار توسعه استان سمنان است/ ضرورت بررسی دلایل کاهش صادرات غیر نفتی

علی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان سمنان ظرفیت های مناسبی درخصوص توسعه گردشگری و صادرات غیرنفتی دارد که در سطح کشور کم نظیر و گاهی هم بی نظیر است، افزود: در این بین جذب گردشگر مهمترین راهکار توسعه استان سمنان است.

وی تصریح کرد: صادرات شرق استان شامل شاهرود، بسطام و میامی نظیر سیب، زردآلو، هندوانه، انجیر، گردو، پسته، انار و خربزه به کشورهای خارجی و حتی اروپا از دیرباز مسبوق به سابقه بوده که بررسی دلایل توقف یا کاهش چشمگیر آن در سال های گذشته امری لازم و ضروری است.

این استاد حقوق دانشگاه خاطرنشان کرد: باید با یک برنامه ریزی مناسب و استفاده از تجربیات و امکانات اتاق بازرگانی از این ظرفیت ها به نحو مطلوب تری بهره برداری کرد.

شاهینی گفت: استان سمنان ضمن داشتن دو نیروگاه تولید برق در مسیر خطوط مختلف انتقالی انرژی برق، نفت و گاز از شمال به جنوب، غرب به شرق بوده و محل کریدور حمل و نقل ریلی و جاده ای شمال جنوب و شرق غرب کشور است که اینها می تواند ظرفیت و زیرساخت مناسبی برای گسترش صنعت و تجارت در استان باشد و به اقتصاد مقاومتی کمک شایان توجه ای کند.

وی افزود: جاذبه های توریستی از بیابان، کویر، کوه و جنگل گرفته تا آثار باستانی و زیست محیطی، استان سمنان را مرکزی برای جذب هر چه بیشتر توریست خارجی قرار داده و در صورت استفاده مناسب تر از این امکانات ضمن اینکه برای مردم منطقه از نظر اقتصادی مفید است بلکه در سطح کشور نیز می تواند درآمدهای ارزی مناسبی را در پی داشته باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: اطلاع رسانی کافی از ظرفیت ها مخصوصا حوزه گردشگری و بویژه برای توریست داخلی و خارجی و استفاده از امکانات شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، هم استانی های مقیم خارج از کشور، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سفارت خانه های کشورمان در خارج از کشور می توانند ما را جهت رسیدن به هدف صادرات غیرنفتی و جذب گردشگر خارجی کمک فراوانی کند.

شاهینی در خاتمه تصریح کرد: البته نقش مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از دیدگاه های علمی و تجربی اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران و مسئولان دفاتر خدمات توریستی در سطح استان را در این خصوص نباید نادیده گرفت.