به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، زک افران اقتباسی سینمایی از رمان «شریک» جان گریشام را تهیه و در آن نقش آفرینی می‌کند.

این رمان هیجان‌انگیز با تمرکز بر مسایل حقوقی در ژانویه سال 2009 منتشر شده بود. داستان این رمان درباره یک دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه حقوق ییل (افران) است که توسط گروهی از خلافکاران مورد تهدید قرار می‌گیرد. به او گفته می‌شود که باید شغلی در بزرگترین شرکت حقوقی جهان را قبول کند تا در آنجا بتواند برای کارهای آنان جاسوسی کند. او درگیر ستیزه‌ای بین دو پیمانکار بزرگ حقوقی می شود که بر سر میلیون‌ها دلار درگرفته است.

افران از طریق کمپانی‌اش نینجا رانین وایلد این فیلم را تهیه می‌کند و داک ویک و لوسی فیشر نیز از طریق کمپانی رد وگن انترتینمنت که سازنده فیلم معروف جدید «واگرا» بود از دیگر تهیه‌کنندگان آن خواهند بود. مایکل سیمکین و نیکی کورتس نظاره‌گر مراحل اولیه تهیه فیلم خواهند بود. به گفته منابع، تهیه کنندگان در حال حاضر قبل از وارد کردن استودیوهای بزرگ به این فیلم به دنبال نویسنده‌ای مناسب برای نوشتن فیلمنامه اقتباسی آن هستند.

افران ابتدا با بازی در مجموعه فیلم‌های «موزیکال دبیرستان» به شهرت رسید و از آن زمان تا به حال با بازی در مجموعه‌ای از فیلم های مختلف از جمله فیلم اخیرش «آن لحظه عجیب» که توسط کمپانی خودش نینجا رانین وایلد تهیه شده، خود را بیشتر مطرح ساخته است. افران که همچنین در فیلم هایی مانند «خوش شانس» و «پیپربوی» نقش هایی دراماتیک تر نیز بازی کرد، در پروژه بعدی‌اش در فیلم کمدی «همسایه‌ها» در کنار ست روگن بازی خواهد کرد.

حقوق ساخت رمان «شریک» جان گریشام را کمپانی پارامونت از سال 2008 خریده بود و ابتدا قرار بود شایا لابوف نقش اصلی آن را بازی کند. از آثار گریشام اقتباس‌های متعدد سینمایی صورت گرفته که اقتباس از کتاب‌های «شرکت»، «پرونده پلیکان»، «مشتری»، «زمانی برای کشتن»، «باران ساز» و «فراری» از جمله آنهاست.

با اقتباس از رمان پرفروش «شركت» یک سريالي تلويزيونی 22 قسمتی نیز ساخته شده است. با اقتباس از اين اثر پرفروش سال 1993 يك فيلم سينمايی توسط سيدنی پولاك نیز تهيه شده بود که در آن تام كروز در نقش ميچ مك‌دير وكيل جوان ايفای نقش كرده بود.