تهران 150 كيلومتر مترو كم دارد / دولت سهم خود را در توسعه حمل و نقل عمومي پرداخت كند

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين كه برای خطوط باقی مانده مترو و مسیرهایی که باید اضافه شود برنامه ریزی شده و هزینه های آن مشخص است گفت: در واقع ما طبق برنامه 150 کیلومتر خط مترو کم داریم که راه اندازی آن نیازمند امکانات و اعتبارات لازم است.

وی با بیان اینکه توسعه خطوط مترو در تهران نیازمند اعتبار و سهم دولت است، تصریح کرد: قرار بود سالانه 30 کیلومتر توسعه مترو را در پایتخت داشته باشیم که در سال گذشته 9 تا 10 کیلومتر بیشتر نداشتیم. بنابراین یارانه و سهم دولت در بخش حمل و نقل عمومی به ویژه مترو باید مشخص شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه حمل و نقل عمومی نیاز به یارانه دارد، افزود: دولت باید اعتبار این حوزه را پرداخت کند که متاسفانه تا کنون انجام نشده است.

قناعنی با اشاره به پیش بینی توسعه 150 کیلومتری خط مترو در تهران گفت: اگر 150 کیلومتر راه اندازی مترو را در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در نظر بگیریم باید در سال جدید، 30 کیلومتر توسعه مترو داشته باشیم و این کار باید از طریق فاینانس تامین شود.

وی با تاكيد بر اينكه اگر دولت کمک خود را در بخش حمل و نقل عمومی پرداخت کند افزایش خطوط حمل و نقل در پایتخت را شاهدخواهيم بود گفت: توسعه حمل و نقل عمومي ارتباط مستقیمی در بحث کاهش آلودگی هوا و آلاینده های سطح شهر دارد. بنابراین باید تا جایی که امکان دارد از ظرفیت های موجود برای تامین اعتبار لازم استفاده کند.