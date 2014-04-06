  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۴۳

تهران 150 كيلومتر مترو كم دارد / دولت سهم خود را در توسعه حمل و نقل عمومي پرداخت كند

تهران 150 كيلومتر مترو كم دارد / دولت سهم خود را در توسعه حمل و نقل عمومي پرداخت كند

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متروی تهران سال گذشته 10 کیلومتر توسعه پیدا کرد، گفت: تهران 150 کیلومتر خط مترو کم داد که راه اندازی آن نیازمند امکانات و اعتبارات لازم است.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين كه برای خطوط باقی مانده مترو و مسیرهایی که باید اضافه شود برنامه ریزی شده و هزینه های آن مشخص است گفت: در واقع ما طبق برنامه 150 کیلومتر خط مترو کم داریم که راه اندازی آن نیازمند امکانات و اعتبارات لازم است.

وی با بیان اینکه توسعه خطوط مترو در تهران نیازمند اعتبار و سهم دولت است، تصریح کرد: قرار بود سالانه 30 کیلومتر توسعه مترو را در پایتخت داشته باشیم که در سال گذشته 9 تا 10 کیلومتر بیشتر نداشتیم. بنابراین یارانه و سهم دولت در بخش حمل و نقل عمومی به ویژه مترو باید مشخص شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه حمل و نقل عمومی نیاز به یارانه دارد، افزود: دولت باید اعتبار این حوزه را پرداخت کند که متاسفانه تا کنون انجام نشده است.

قناعنی با اشاره به پیش بینی توسعه 150 کیلومتری خط مترو در تهران گفت: اگر 150 کیلومتر راه اندازی مترو را در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در نظر بگیریم باید در سال جدید، 30 کیلومتر توسعه مترو داشته باشیم و این کار باید از طریق فاینانس تامین شود.

وی با تاكيد بر اينكه  اگر دولت کمک خود را در بخش حمل و نقل عمومی پرداخت کند افزایش خطوط حمل و نقل در پایتخت را شاهدخواهيم بود گفت: توسعه حمل و نقل عمومي ارتباط مستقیمی در بحث کاهش آلودگی هوا و آلاینده های سطح شهر دارد. بنابراین باید تا جایی که امکان دارد از ظرفیت های موجود برای تامین اعتبار لازم استفاده کند.

کد مطلب 2264700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها