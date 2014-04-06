به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی سجادی صبح امروز در نشست شورای عمومی این سازمان ضمن تاکید بر درك مشترك از مسائل روز و مديريت جهادي اظهار داشت: در سال جدید که به نام سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است باید از حداقل ها بهترین استفاده را برد.

وی خدمت به انقلاب را خدمت به مردم دانست و افزود: مسئولان خدمات رسانی مطلوب به مردم را سرلوحه کاری خود قرار دهند.

حجت الاسلام سجادی با اشاره به اینکه سال 92 سالی پربار در راستای ارتقا و بصیرت بوده است، ادامه داد: ملت ایران همچنان با هوشیاری خود نقشه های شوم دشمنان در ایجاد ناامنی در کشور را برملا و تجربه شکست را برای آنها تکرار کردند.

وی با بیان اینکه بیستم فروردین ماه روز ملی فناوری هسته ای در پیش است، افزود: شکست اهداف پلید دشمنان و ارتقای دانش ایران در سایه هوشیاری، همکاری و مشارکت مردم بوده و روز به روز بر سطح آگاهی مردم افزوده می شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان دعا را وسيله تقرب و حضور به محضر پروردگار بدون واسطه و موجب تشرف به درگاه احديت دانست و یادآور شد: دعا بهترین عبادت ها است و توفیق بنده در دعا کردن نشانه ای از گشایش درهای رحمت خداوند بر روی او است.