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۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۲۲

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

شکست دشمنان در سایه هوشیاری ملت ایران تکرار می‌شود

شکست دشمنان در سایه هوشیاری ملت ایران تکرار می‌شود

بیرجند- خبرگزاری مهر: مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پرونده شکست‌های دشمنان همچنان در سایه هوشیاری ملت ایران تکرار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی سجادی صبح امروز در نشست شورای عمومی این سازمان ضمن تاکید بر درك مشترك از مسائل روز و مديريت جهادي اظهار داشت: در سال جدید که به نام سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است باید از حداقل ها بهترین استفاده را برد.

وی خدمت به انقلاب را خدمت به مردم دانست و افزود: مسئولان خدمات رسانی مطلوب به مردم را سرلوحه کاری خود قرار دهند.

حجت الاسلام سجادی با اشاره به اینکه سال 92 سالی پربار در راستای ارتقا و بصیرت بوده است، ادامه داد: ملت ایران همچنان با هوشیاری خود نقشه های شوم دشمنان در ایجاد ناامنی در کشور را برملا و تجربه شکست را برای آنها تکرار کردند.

وی با بیان اینکه بیستم فروردین ماه روز ملی فناوری هسته ای در پیش است، افزود: شکست اهداف پلید دشمنان و ارتقای دانش ایران در سایه هوشیاری، همکاری و مشارکت مردم بوده و روز به روز بر سطح آگاهی مردم افزوده می شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان دعا را وسيله تقرب و حضور به محضر پروردگار بدون واسطه و موجب تشرف به درگاه احديت دانست و یادآور شد: دعا بهترین عبادت ها است و توفیق بنده در دعا کردن نشانه ای از گشایش درهای رحمت خداوند بر روی او است.

کد مطلب 2264718

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