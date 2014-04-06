  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۱۵

تابلوهای راهنمایی و رانندگی هوشمند می‌شوند

تابلوهای راهنمایی و رانندگی هوشمند می‌شوند

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور گفت: تابلوهای راهنمایی و رانندگی و علائم راه در سال جاری هوشمند می شوند.

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح آمایش تابلوهای راهنمایی و رانندگی و علایم شهری و راه در حال کارشناسی است و پس از انجام اقدامات کارشناسی و تایید سازمان استاندارد کار هوشمندسازی تابلوها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح در شورای عالی ترافیک تصویب شده است و پس از اقدامات کارشناسی و تعیین نوع تابلوهای دیجیتالی کار نصب آنها آغاز می شود.

به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری تابلوها مطابق با استانداردهای جهانی بوده و  بومی سازی شده اند و  با استفاده از این تجهیزات تابلوها یکسان سازی می شوند.

وی با اعلام اینکه  اقدامات کارشناسی این طرح در حال تکمیل است افزود: کار هوشمندسازی تابلوهای جدید علائم رانندگی در سال جاری اجرایی می‌شود و طبق زمانبندی های انجام شده براساس اولویت کار پیش می رود.

کد مطلب 2264719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها