سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح آمایش تابلوهای راهنمایی و رانندگی و علایم شهری و راه در حال کارشناسی است و پس از انجام اقدامات کارشناسی و تایید سازمان استاندارد کار هوشمندسازی تابلوها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح در شورای عالی ترافیک تصویب شده است و پس از اقدامات کارشناسی و تعیین نوع تابلوهای دیجیتالی کار نصب آنها آغاز می شود.

به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری تابلوها مطابق با استانداردهای جهانی بوده و بومی سازی شده اند و با استفاده از این تجهیزات تابلوها یکسان سازی می شوند.

وی با اعلام اینکه اقدامات کارشناسی این طرح در حال تکمیل است افزود: کار هوشمندسازی تابلوهای جدید علائم رانندگی در سال جاری اجرایی می‌شود و طبق زمانبندی های انجام شده براساس اولویت کار پیش می رود.