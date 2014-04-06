بمباران مناطق مختلف نوارغزه/شلیک 5 موشک مبارزان فلسطینی به اراضی 48

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته در چندین نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند. وزارت بهداشت و منابع امنیتی فلسطین اعلام کردiه اند که این حملات تلفاتی در برنداشت.

در یکی از این حمله ها دو فروند موشک به بیت حانون واقع در شمال نوارغزه اصابت کرد که تنها منجر به آتش سوزی شد. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی مرکز و جنوب نوارغزه را نیز هدف 3 حمله قرار دادند.

روسیا الیوم نیز با اعلام اینکه شمار حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه 5 مورد بود گزارش داد: در یکی از این حملات که در جنوب نوارغزه رخ داد یکی از پایگاه های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین و نیز گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس بمباران شدند.

المیادین نیز به نقل از شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در 48 ساعت اخیر 5 موشک توسط مبارزان فلسطینی به اراضی اشغالی 48 به ویژه در منطقه عسقلان شلیک شده است.