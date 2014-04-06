تاخیر در احداث تله کابین ضعف مدیریت شهری گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پزشکپور شامگاه شنبه در هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: در استان مواهب طبیعی مانند کوه، جنگل، دریا و دشت در کمترین فاصله زمانی و مکانی قرار دارد و وجود چنین استعدادهایی می طلبد بر روی شهر گرگان به عنوان پایتخت اکو توریسم کار شود.

وی به ایجاد تقاطع غیرهم در شهر گرگان تاکید کرد و ادامه داد: برای جلوگیری از گره های ترافیکی شهر نیاز است چند تقاطع غیر هم سطح در نقاط پرترافیک برخی از میادین و چهار راه های شهر احداث شود.

وی تصریح کرد: در اواخر دوره دوم شورای اسلامی شهر گرگان احداث تله کابین یکی از طرح های گرگان +14 بود که در آن زمان به شرکتی نیمه دولتی واگذار شد ولی تاکنون این پروژه راکد مانده و هیچ گونه پیشرفتی نداشته است اما امیدوارمی در دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان با همت اعضای شورا و شهردار این پروژه به صورت جدی پیگیری شده و به بهره برداری برسد.

پزشکپور احداث شهربازی مدرن و پارک آبی را برای جذب گردشگر حائز اهمیت دانست و بیان داشت: شهربازی مدرن یکی از جاذبه های گردشگری است که می توان در آن از انواع وسایل بازی پیشرفته استفاده کرد؛ احداث پارک آبی در گرگان نیز کمک بسیاری به جذب گردشگر در شهر گرگان خواهد کرد که با مشارکت بخش خصوصی این پروژه عملیاتی می شود.

وی با بیان این نکته که شهر گرگان در آینده جز کلان شهرهای کشور خواهد شد، افزود: برای پیشگیری از مشکلات ترافیکی که در آینده نزدیک یکی از مشکلات جدی شهر به شمار خواهد رفت احداث متر و تراموا و یا اتوبوس ریلی از ضروریات محسوب می شود که امیدواریم کارشناسان مربوطه مطالعاتی در خصوص این وسایل حمل و نقل شهری انجام دهند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان بر تعیین تکلیف مسکن هزار پیچ و گرگان شهر تاکید کرد و اظهار داشت: حدود یک هزار خانوار در منطقه هزار پیچ و بیش از 6هزار خانوار در گرگان شهر در قالب 16 تعاونی از حدود 30 سال قبل زمین خریداری کرده اند که با توجه به گذشت این مدت نیاز است در راستای تعیین تکلیف اراضی این شهروندان راهکاری اندیشیده شود.

وی خواستار درج ساعت حرکت اتوبوس های شهر در تابلو ایستگاه اتوبوس شد و افزود: چنانچه ساعت های حرکت مسیر در ابتدای مسیرهای ایستگاه اتوبوس درج شود، شهروندان می توانند وقت خود را با ساعت حرکت اتوبوس تنظیم کنند.

پزشکپور از نبود روشنایی در معابر و نورپردازی و زیبا سازی شهر ابراز نارضایتی کرد و گفت: شهر گرگان که روزی عروس شهرها بوده باید در راستای زیبا سازی و نورپردازی آن و ایجاد روشنایی در معابر اقدامات لازم انجام شود تا همچون گذشته این شهر را به زیبایی بشناسند.

وی خواستار تعیین تکلیف زمین کنسولگری روسیه در گرگان شد و افزود: در شورای دوره دوم از طریق شورای شهر مکاتباتی را با وزارت امور خارجه جهت تعیین تکلیف زمین کنسولگری روسیه برای در اختیار قرار دادن آن به ترکمنستان و یا در اختیار گرفتن شهرداری به منظور استفاده شهروندان داشتم که هیچ یک به نتیجه ای نرسید ولی نیاز است اکنون اعضای شورا پیگیری جدی را در جهت تعیین تکلیف این زمین داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در خاتمه از نبود مراکز درمانی مجهز به وسایل پیشرفته پزشکی و فوق تخصصی در مرکز استان ابراز نگرانی کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از اعزام بیماران به تهران و یا بعضی شهرهای دیگر باید دانشگاه علوم پزشکی با همکاری بخش خصوصی مبادرت به ایجاد مراکز فوق تخصصی پزشکی و درمانی همچون سوانح سوختگی، مغز و اعصاب و کلیه کند تا بیماران با آسودگی خاطر در شهر خود به اقدامات درمانی بپردازند.