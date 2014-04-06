 «سالک حکمت» منتشر شد/ ارج نامه دکتر غلامرضا اعوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست مطالب این کتاب که 18 اسفندماه سال گذشته در مراسم نکوداشت دکتر غلامرضا اعوانی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، بدین شرح است:

بخش اول: مقالات فارسی

1- درباره سالک حکمت:

سیدحسین نصر: خاطراتی از دوست شفیق و همراه طریق سوی حق غلامرضا اعوانی

شهین اعوانی و حامد زارع: سنت‌گرا یا حکمت‌گرا (گفت‌وگو با استاد)

بیژن شکرریز: از پشت دوربین

حسن بلخاری قهی: هنرِ حکیم معنوی

شهین اعوانی: نقدِ حکمی استاد بر دکارت و کانت (مورد: سوبژکتیویته)

2- حکمت و فلسفة اسلامی:

سیدمحمد خامنه‌ای: عوالم خلق و امر

سیدمصطفی محقق داماد: حکیم و حکمت قرآنی از دیدگاه صدرالمتألهین

سیدحسین موسویان: نکته‌ها و برجسته‌های تعلیقات ابن‌سینا

منوچهر صدوقی سها: آقا شیخ‌ علی‌محمد جولستانی

محمد ذبیحی: حکمت اشراق

نجفقلی حبیبی: تجربیاتی در تصحیح نسخ خطی. تصحیح رسالة الادویة القلبیة اثر ارزشمند ابن‌سینا

محمدمنصور هاشمی: قلب مفاهیم- درباره دو مفهوم حرکت جوهری و اضافة اشراقیه

3- ادیان و عرفان:

محسن جهانگیری: عارفان ایرانی در فتوحات مکیه

شهرام پازوکی: گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت

محمدحسن فغفوری: صوفی اول: نبی اکرم(ص) در آسمان عرفان

اکبر ثبوت: داستان زندگی بودا به روایت شیخ صدوق و تحریرها و ترجمه‌های آن

سیدموسی دیباج: حقیقة‌الشّطح عن الحقیقة

قاسم کاکایی و اشکان بحرانی: جایگاه ابن خفیف در تصوف ایران

سعید رحیمیان: نگاهی به انتقالات معنایی مقولات ایمانی و غیرایمانی در نگاه حافظ

حامد ناجی اصفهانی: پیر در اندیشة مولانا

طاهره کیانی‌فر: ضرورت زندگی معنوی در عصر حاضر

محمدرضا بندرچی: قاضی و تصوف- بررسی سلسله‌ای از اساتید قزوینی مرحوم آقاسیدعلی قاضی

احمد کتابی: ز جنگ آشتی بی‌گمان بهتر است. تحلیلی از دیدگاه‌های فردوسی دربارة جنگ و صلح

4- منطق و کلام اسلامی:

ضیاء موحد: وجوه سور (De dicto) و حمل (De re) در منطق سنتی اسلامی

سیدمحمود یوسف‌ثانی: سالبه به انتقای موضوع: بررسی دیدگاه خواجه‌نصیر

اسدالله فلاحی: سه تفسیر از مشروطة عامه نزد خونجی

مریم کیانی‌فرید: آیا رئؤس ثمانیه هشت تا است؟

فاطمه مینایی: متکلمان مسلمان و مسئلة زمان

5- فلسفه تطبیقی:

طاهره کمالی‌زاده: تشکیک از فلسفة یونانی تا حکمت اسلامی

بیژن عبدالکریمی: نگاهی به پاره‌ای از هم‌سویی‌های وجودشناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی میان تفکر هایدگر و سنت‌های حکمیِ شرقی

6- حکمت خالده:

هادی ندیمی: دین حنیف و سنت‌های قویم. یادداشتی بر نسبت سنت‌گرایی و ایمانِ دینی

بابک عالیخانی: حکمت مشرقیه از دیدگاه رنه‌گنون

رضا کوهکن: دیدگاه سهروردی و گنون در باب «حکمت»

سعید انواری: مبانی حکمت ذوقی و حکمت خالده از دیدگاه شیخ اشراق

7- فلسفه غرب:

رضا داوری اردکانی: فلسفه و آینده

غلامعلی حداد عادل: آن دوازده سال سکوت

شاپور اعتماد: پایان فلسفه. به مناسبت ترجمه پدیدارشناسی روح هگل

پرویز ضیاء شهابی: ملاحظات و تأملاتی مجمَل در وجوه معانی موجود به نزدیک ارسطو

مهدی دهباشی: تحلیلی از نظریه نشانه‌شناسی پیرس در معناشناسی

علی افضلی: دیدگاه نورمن مَلکُم درباره براهین وجودِ آنسلم

بهمن پازوکی: هیدگر و «پژوهش‌های منطقی» ‌هوسرل

محمدجواد اسماعیلی: وجودشناسی و وحدت‌شناسی در ارسطو

فاطمه خونساری: افلاطون

8- اخلاق:

محسن جوادی: در جست‌وجوی خیر. نیم‌نگاهی به نظریة اخلاقی افلاطون

احد فرامرز قراملکی: نقش راهبردی فلسفه در حرفه‌گرایی.... فلسفة پزشکی

حسین شیخ‌رضایی: فن‌آوری در مقام موضوع اخلاق (ترجمه)

9- تاریخ و فلسفه علم:

مهدی گلشنی: فیزیک معاصر و فلسفه

امیراحسان کرباسی‌زاده: نگاهی مختصر به شکل‌گیری مفهوم احتمال

مهدی اخوان: غزالی، نقد علوم و پژوهشگران

10- علوم انسانی:

عبدالحسین خسروپناه: در جست‌وجوی علوم انسانیِ اسلامی

علی پایا: تعارض‌های چاره‌ناپذیر پروژه اسلامی‌کردن علوم انسانی

حمید تنکابنی: تحلیلی بر نظام دیوان‌سالاری ایران در دورة صفویه

زهره زرشناس: شعری برای فرشته روشنی

بخش دوم: مقالات انگلیسی

Part I: Western Philosophy

- George F. McLean:The Modern Construction of the Person 1

- William L. McBride:Experience and the Human Experiment 31

- Marietta Stepanyants: The Aims and Methods of Caring Dialogue 37

- Hans Poser: Are Leibniz’s Corporeal Substances Substances? The elements of the Leibnizian solution of the mind-body problem 51

- David E. Schrader: Kingdoms and Republics: Kant and James on Moral Epistemology 75

- Mislav Kukoč: Secularism and Religious Revivalismin the Age of Globalization 83

- Stelios Virvidakis: The Puzzle of Greek Identity 95

- Alexander N. Chumakov: On the SUBJECT of global STUDIES: a view from Russia 107

Part II: Eastern and Islamic Philosophy

- Sachiko Murata and William C. Chittic:Unity and the Human Ultimate in Liu Zhi’s Confucian Islam 123

- Vincent Shen:Revealing the Meaning of Existence in Confucian Classics-A Comparative Approach 131

- Soroush Dabbagh:Religious and Secular Ethics in Post-Revolutionary Iran 145

- James W. Morris:Divine “Calling” and Our Response: Chapters 519 -520 of The Meccan Illuminations 153

- Nicholas Boylston: Comparative Theology, Self Transformation and the Ethics of Reading 167

- Nariman Aavani: Ibn ‘Arabī’s Views on Ecstatic Utterances (shaṭaḥāt) 193

- Husain Heriyanto: Sufism and Green Islam in Indonesia 209

- Haideh Ghomi: Chants of the eternal fire 223

- Henry Corbin, Translated by Mohammadamin Shahjouei: The Idea of Light in the Spiritual Doctrine of Sohravardiby Henry Corbin 227