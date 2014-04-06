 «سالک حکمت» منتشر شد/ ارج نامه دکتر غلامرضا اعوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست مطالب این کتاب که 18 اسفندماه سال گذشته در مراسم نکوداشت دکتر غلامرضا اعوانی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، بدین شرح است:
بخش اول: مقالات فارسی
1- درباره سالک حکمت:
سیدحسین نصر: خاطراتی از دوست شفیق و همراه طریق سوی حق غلامرضا اعوانی
شهین اعوانی و حامد زارع: سنتگرا یا حکمتگرا (گفتوگو با استاد)
بیژن شکرریز: از پشت دوربین
حسن بلخاری قهی: هنرِ حکیم معنوی
شهین اعوانی: نقدِ حکمی استاد بر دکارت و کانت (مورد: سوبژکتیویته)
2- حکمت و فلسفة اسلامی:
سیدمحمد خامنهای: عوالم خلق و امر
سیدمصطفی محقق داماد: حکیم و حکمت قرآنی از دیدگاه صدرالمتألهین
سیدحسین موسویان: نکتهها و برجستههای تعلیقات ابنسینا
منوچهر صدوقی سها: آقا شیخ علیمحمد جولستانی
محمد ذبیحی: حکمت اشراق
نجفقلی حبیبی: تجربیاتی در تصحیح نسخ خطی. تصحیح رسالة الادویة القلبیة اثر ارزشمند ابنسینا
محمدمنصور هاشمی: قلب مفاهیم- درباره دو مفهوم حرکت جوهری و اضافة اشراقیه
3- ادیان و عرفان:
محسن جهانگیری: عارفان ایرانی در فتوحات مکیه
شهرام پازوکی: گفتوگوی اسلام و مسیحیت
محمدحسن فغفوری: صوفی اول: نبی اکرم(ص) در آسمان عرفان
اکبر ثبوت: داستان زندگی بودا به روایت شیخ صدوق و تحریرها و ترجمههای آن
سیدموسی دیباج: حقیقةالشّطح عن الحقیقة
قاسم کاکایی و اشکان بحرانی: جایگاه ابن خفیف در تصوف ایران
سعید رحیمیان: نگاهی به انتقالات معنایی مقولات ایمانی و غیرایمانی در نگاه حافظ
حامد ناجی اصفهانی: پیر در اندیشة مولانا
طاهره کیانیفر: ضرورت زندگی معنوی در عصر حاضر
محمدرضا بندرچی: قاضی و تصوف- بررسی سلسلهای از اساتید قزوینی مرحوم آقاسیدعلی قاضی
احمد کتابی: ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است. تحلیلی از دیدگاههای فردوسی دربارة جنگ و صلح
4- منطق و کلام اسلامی:
ضیاء موحد: وجوه سور (De dicto) و حمل (De re) در منطق سنتی اسلامی
سیدمحمود یوسفثانی: سالبه به انتقای موضوع: بررسی دیدگاه خواجهنصیر
اسدالله فلاحی: سه تفسیر از مشروطة عامه نزد خونجی
مریم کیانیفرید: آیا رئؤس ثمانیه هشت تا است؟
فاطمه مینایی: متکلمان مسلمان و مسئلة زمان
5- فلسفه تطبیقی:
طاهره کمالیزاده: تشکیک از فلسفة یونانی تا حکمت اسلامی
بیژن عبدالکریمی: نگاهی به پارهای از همسوییهای وجودشناختی، معرفتشناختی و انسانشناختی میان تفکر هایدگر و سنتهای حکمیِ شرقی
6- حکمت خالده:
هادی ندیمی: دین حنیف و سنتهای قویم. یادداشتی بر نسبت سنتگرایی و ایمانِ دینی
بابک عالیخانی: حکمت مشرقیه از دیدگاه رنهگنون
رضا کوهکن: دیدگاه سهروردی و گنون در باب «حکمت»
سعید انواری: مبانی حکمت ذوقی و حکمت خالده از دیدگاه شیخ اشراق
7- فلسفه غرب:
رضا داوری اردکانی: فلسفه و آینده
غلامعلی حداد عادل: آن دوازده سال سکوت
شاپور اعتماد: پایان فلسفه. به مناسبت ترجمه پدیدارشناسی روح هگل
پرویز ضیاء شهابی: ملاحظات و تأملاتی مجمَل در وجوه معانی موجود به نزدیک ارسطو
مهدی دهباشی: تحلیلی از نظریه نشانهشناسی پیرس در معناشناسی
علی افضلی: دیدگاه نورمن مَلکُم درباره براهین وجودِ آنسلم
بهمن پازوکی: هیدگر و «پژوهشهای منطقی» هوسرل
محمدجواد اسماعیلی: وجودشناسی و وحدتشناسی در ارسطو
فاطمه خونساری: افلاطون
8- اخلاق:
محسن جوادی: در جستوجوی خیر. نیمنگاهی به نظریة اخلاقی افلاطون
احد فرامرز قراملکی: نقش راهبردی فلسفه در حرفهگرایی.... فلسفة پزشکی
حسین شیخرضایی: فنآوری در مقام موضوع اخلاق (ترجمه)
9- تاریخ و فلسفه علم:
مهدی گلشنی: فیزیک معاصر و فلسفه
امیراحسان کرباسیزاده: نگاهی مختصر به شکلگیری مفهوم احتمال
مهدی اخوان: غزالی، نقد علوم و پژوهشگران
10- علوم انسانی:
عبدالحسین خسروپناه: در جستوجوی علوم انسانیِ اسلامی
علی پایا: تعارضهای چارهناپذیر پروژه اسلامیکردن علوم انسانی
حمید تنکابنی: تحلیلی بر نظام دیوانسالاری ایران در دورة صفویه
زهره زرشناس: شعری برای فرشته روشنی
بخش دوم: مقالات انگلیسی
Part I: Western Philosophy
- George F. McLean:The Modern Construction of the Person 1
- William L. McBride:Experience and the Human Experiment 31
- Marietta Stepanyants: The Aims and Methods of Caring Dialogue 37
- Hans Poser: Are Leibniz’s Corporeal Substances Substances? The elements of the Leibnizian solution of the mind-body problem 51
- David E. Schrader: Kingdoms and Republics: Kant and James on Moral Epistemology 75
- Mislav Kukoč: Secularism and Religious Revivalismin the Age of Globalization 83
- Stelios Virvidakis: The Puzzle of Greek Identity 95
- Alexander N. Chumakov: On the SUBJECT of global STUDIES: a view from Russia 107
Part II: Eastern and Islamic Philosophy
- Sachiko Murata and William C. Chittic:Unity and the Human Ultimate in Liu Zhi’s Confucian Islam 123
- Vincent Shen:Revealing the Meaning of Existence in Confucian Classics-A Comparative Approach 131
- Soroush Dabbagh:Religious and Secular Ethics in Post-Revolutionary Iran 145
- James W. Morris:Divine “Calling” and Our Response: Chapters 519 -520 of The Meccan Illuminations 153
- Nicholas Boylston: Comparative Theology, Self Transformation and the Ethics of Reading 167
- Nariman Aavani: Ibn ‘Arabī’s Views on Ecstatic Utterances (shaṭaḥāt) 193
- Husain Heriyanto: Sufism and Green Islam in Indonesia 209
- Haideh Ghomi: Chants of the eternal fire 223
- Henry Corbin, Translated by Mohammadamin Shahjouei: The Idea of Light in the Spiritual Doctrine of Sohravardiby Henry Corbin 227
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