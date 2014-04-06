شناسایی زمان مناسب مبارزه با آفت سن غلات در مرحله مادر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مصلحی راد در این باره اظهارداشت: با توجه به راه اندازی و برقراری شبکه پایش و پیش آگاهی آفات و بیماریهای گیاهی در سطح استان و بازدید مرتب و منظم این شبکه اماکن زمستان گذران این غلات هنوز تخلیه نشده و این آفت تاکنون بصورت بسیار محدود و اندک در سطح مزارع گندم و جو مشاهده شده است.

وی بیان کرد: آفت سن غلات به دو محصول گندم و جو خسارات کمی و کیفی وارد می کند که در صورت رسیدن جمعیت آفت به حد مبارزه، باید اقدامات لازم و اساسی برای کنترل و سمپاشی آن در مزارع انجام شود.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان قزوین از کشاورزان خواست: به محض مشاهده این آفت مراتب را به مراکز خدمات جهاد کشاورزی خود اطلاع دهند تا بتوان با مهار بموقع آن از بروز خسارت به مزارع جلوگیری کرد.

این مسئول به کشاورزان توصیه کرد: سموم مورد نیاز کنترل این آفت را از فروشگاههای دارای مجوز و پروانه که مورد تائید این سازمان و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است تهیه و خریداری کنند.



آفت ملخ در کانونهای شناسایی شده اولیه مشاهده نشده است



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سالجاری و تاکنون آفت ملخ در کانونهای شناسایی شده اولیه در این استان مشاهده نشده یا در حد مبارزه نبوده است.

مصلحی راد افزود: با توجه به راه اندازی و برقراری شبکه پایش و پیش آگاهی آفات و بیماریهای گیاهی در سطح استان، بازدید مرتب و منظم این شبکه از کانونهای اولیه شناسایی شده آفت ملخ انجام شده است.

وی آفت ملخ را جزو آفات همه چیز خوار ذکر کرد که به هر نوع گیاه و سبزینه ای حمله کرده و از آن تغذیه می کنند.

مصلحی راد بیان کرد: از میان انواع ملخ ها تنها 9 گونه آن جزو آفات عمومی خسارت بار محسوب می شود که در صورت افزایش جمعیت آنها باید مبارزه جدی صورت گیرد.

به گفته وی؛ لازم است در مراحل اولیه رشد با این آفت مبارزه شود تا کمترین خسارت به مزارع و باغات وارد شود.

این مسئول از کشاورزان خواست: به محض مشاهده این آفت مراتب را به مراکز خدمات جهاد کشاورزی خود اطلاع دهند تا در صورت نیاز به مبارزه با مشارکت کشاورزان این آفت مهار شود.