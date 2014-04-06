افزایش 20 درصدی مسافران پذیرش شده در مدارس ملایر

حجت الله چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملایر اظهار داشت: در تعطیلات نوروز امسال سه هزار و 860 مسافر در مدارس این شهرستان اسکان داده شدند.

وی افزود: امسال هفت مدرسه با 42 کلاس،خانه معلم با هفت سویت با 32 تخت جهت پذیرائی از مسافرین نوروزی مهیا شده بود.

چهاردولی با بیان اینکه امسال سعی شد امکانات خوبی را برای پذیرائی از میهمانانی که ملایر را برای مسافرت انتخاب کرده اند فراهم شود، گفت: مسافران اسکان داده شده در مدارس شهرستان و خانه معلم شامل افراد فرهنگی و غیر فرهنگی بودند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملایر تعداد فرهنگیان و مسافران اسکان یافته در نوروز سال گذشته در مدارس و خانه معلم شهرستان ملایر را بیش از سه هزار و 100 نفر اعلام کرد.

وی در ادامه بیان داشت: تعداد مسافران اسکان داده شده در مدارس ملایر در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: ستادهای اسکان و پذیرش از 28 اسفند ماه گذشته تا آخرین روز تعطیلات نوروزی فعال بودند.