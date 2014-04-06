پروژه های مسکن مهر سمیرم در انتظار نظر مسئولان استانی است

ابوالقاسم صباغی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: در حال حاضر پروژه های مسکن مهر شهر سمیرم در سه بخش 333 واحدی ، 36 واحدی و 105 واحدی راکد و متوقف است.

وی افزود: در حالیکه مردم و مسئولین نسبت به وضعیت فعلی مسکن مهر در سمیرم ناراضی هستند به نظر می رسد که فقدان منابع مالی پیمانکاران ، فقدان تعهد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مهمترین دلایل برای تداوم نارضایتی مردم و مسئولین باشد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم بیان داشت: به منظور کاهش بار نارضایتی جمعی این اداره در یک تعامل دوجانبه با نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی وضعیت موجود را تشریح کرد که بر طبق آن مقرر شد پروژه 333 واحدی شهر سمیرم با تخصیص مبلغی افزون بر یک و نیم میلیارد تومان توسط سازمان ملی مسکن خریداری شود.

وی تاکید کرد: بر طبق این برنامه همچنین مقرر شده تمامی جرائم مربوطه نیز توسط سازمان ملی مسکن پرداخت شود و طی آن دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به سرمایه گذاری بر روی پروژه 333 واحدی اقدام کند.

صباغی تصریح کرد: در این صورت است که پروژه 333 واحدی مسکن مهر شهر سمیرم به صورت تک پروژه ای به مردم واگذار می شود و این پروژه حتما از حالت مسکن مهر خارج خواهد شد.

وی در ادامه عدم تعهد پیمانکاران پروژه مذکور و فقدان علم کافی پیمانکاران و همچنین کارکرد نامطلوب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم را از جمله دلایل برای خریداری پروژه مسکن مهر 333 واحدی شهر سمیرم توسط سازمان ملی مسکن دانست و گفت: در حال حاضر پروزه مسکن مهر 36 واحدی و صد و پنج واحدی شهر سمیرم هم در مرحله پیشنهاد به سازمان ملی مسکن است که این پیشنهاد هم از طرف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم به استان اصفهان اعلام شده است.

وی با تاکید بر اینکه این پیشنهاد هنوز به تایید مرکز استان اصفهان نرسیده است و برای بررسی به مرکز استان اصفهان ارسال شده، اذعان داشت: در هر حال تاثیر این روند بر مبلمان شهری سمیرم و امور شهری شهر سمیرم منفی است.