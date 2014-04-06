حضور وزنه بردار همدانی در اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان

منوچهر رضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی وزنه ‌برداری جوانان از 30 خرداد تا هفتم تیر ماه در مسابقات جهانی روسیه شرکت خواهد کرد.

رئیس هیئت وزنه برداری استان همدان افزود: بر همین اساس 13 وزنه ‌بردار جوان به دومین مرحله اردوی آمادگی دعوت شدند تا از صبح سه‌ شنبه، نوزدهم فروردین ماه در مجموعه ورزشی آزادی تمرین‌های خود را برای مسابقات قهرمانی جهان آغاز کنند.

وی بیان داشت: پیش از این در مرحله مقدماتی اردوی تیم ملی وزنه ‌برداری جوانان که بهمن ماه برگزار شد، 12 وزنه‌ بردار در مرحله اول و 13 وزنه ‌بردار در مرحله دوم به اردو دعوت شدند.

رضاخانی اضافه کرد: در اسامی نفرات دعوت شده به این اردو در وزن 56 کیلوگرم نام حسن گل پرور از همدان به چشم می خورد.

رئیس هیئت وزنه برداری استان همدان عنوان داشت: همچنین در وزن های دیگر نیز وزنه بردارانی از استان های فارس، کردستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، گلستان و البرز حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه 13 وزنه‌ بردار به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند، در پایان سخنانش گفت: این وزنه‌ برداران به دومین مرحله‌ اردوی آمادگی تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی روسیه دعوت شده اند.