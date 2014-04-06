به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی گفت: امسال صنایعی که از نظر سودآوری و مواردی که بر روی شاخص ها اثرگذارند، پیگیری های بیشتری از مراجع ذیصلاح انجام می شود. از نظر زیرساخت های بازار سرمایه هم همچنان برنامه های توسعه ای مفصلی پیش بینی شده است تا ساختار سرمایه گذاری در بازار تسهیل شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه برنامه های توسعه ای بازار سرمایه در سال 93 ادامه یافته و ساختار سرمایه گذاری در این بازار تسهیل می شود، افزود: در سال 93، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه نقش مهمی را به ویژه در حوزه کمک به تولید، صنعت، تامین مالی بنگاه های اقتصادی مبتنی بر سرمایه های داخلی و خارجی ، کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی شرکت های بورسی، نقش موثرتر شرکت های بورسی در فضای کلی اقتصاد، کمک به رشد اقتصادی و توسعه ظرفیت های تولیدی در کشور ایفا خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب که موارد مربوط به اقتصاد دانش بنیان که در سیاست های اقتصاد مقاومتی است نیز با راه اندازی بورس ایده در سال 93 عملیاتی می شود، در خصوص عملکرد بازار سرمایه در سال 92 گفت: خوشبختانه سال 92 در مجموع سال خوبی بود. شاخص ها وضعیت مطلوبی داشتند و برای نخستین بار ارزش بازار سرمایه از رشد قابل توجهی برخوردار بود. ارزش معاملات بورس تهران از 95 هزار میلیارد تومان فراتر رفت که نسبت به سال 91 که 26 هزار میلیارد تومان بود، چهار برابر شد.

سخگنوی سازمان بورس اضافه کرد : دفعات معاملات هم به حدود 17 میلیون دفعه رسید که نسبت به سال 91 که پنج میلیون دفعه بود، بیش از سه برابر شد. این رشد نشان از نقدشوندگی بیشتر بازار سرمایه در سال 92 دارد و این امر یکی از موارد با اهمیت بازار در سال 92 بود.

وی تصریح کرد: ارزش بازار سرمایه در سال 92 به حدود 385 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای سال که 170 هزار میلیارد تومان بود، دو برابر شد. در سال 92، شاخص کل از 38 هزار واحد در ابتدای سال به 79 هزار واحد رسید که نشان از بازدهی بیش از 100 درصدی این متغیر دارد. البته در این مسیر افت و خیزهایی وجود داشت، اما روند کلی بازار مثبت بود. به ویژه در هفته پایانی رو به رشد شد و همواره تاکید داشته ام که بازار سرمایه ریسک دارد و ریسک جزء ذات بازار سرمایه است.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذارانی که به بورس می آیند، از ریسک بالاتری نسبت به سایر بازارها برخوردارند، ابراز داشت: البته اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و اجاره هم در بازار سرمایه وجود دارد و این اوراق بدون ریسک است و سود ثابتی می دهد، بنابراین سرمایه گذارانی که ریسک گریزتر هستند، می توانند این ابزار را خریداری کنند و سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند وارد معاملات سهام شوند.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران می توانند برای مدیریت بهتر ریسک خود، سبدی از سهام مختلف را خریداری کرده و هیجانی عمل نکنند، افزود: در عین حال، علاوه بر در نظر گرفتن روند بلند مدت، بهتر است با افراد خبره مشورت کرده و هیجانی عمل نکنند، این در حالی است که بازدهی بورس در بلندمدت در قیاس با سایر بازارها بالاتر است، برای مثال طی 10 سال، بازده بازار سرمایه بیش از سایر بازارها بوده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شاخص ها سال گذشته حدود دو ماه روندی نزولی داشتند، گفت: نباید به نوسانات دو ماهه توجه کرد، چراکه بعد از آن باز هم بازار متعادل شد.

صالح آبادی اظهار داشت: ارزش بازار فرابورس به حدود 93 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که ابتدای سال حدود 50 هزار میلیارد تومان بود. این امر نشان از رشدی در حدود 90 درصد دارد.

وی ادامه داد : از نظر ارزش معاملات در بازار فرابورس هم طی سال 92، حدود 30 هزار میلیارد تومان در این بازار معامله شد، که در سال 91 حدود 13 هزار میلیارد تومان بود که این ارقام هم رشد دو برابری را نشان می دهد.

سخنگوی سازمان بورس افزود : دفعات معاملات در بازار فرابورس طی سال 92، حدود سه برابر شد و از یک میلیون و 700 هزار دفعه به پنج میلیون دفعه دفعه رسید که این ارقام نشان از توسعه بازار فرابورس دارد. شاخص کل فرابورس هم ابتدای سال 443 واحد بود که در پایان سال به حدود 766 واحد رسید که بیش از 70 درصد رشد در بازدهی فرابورس را نشان می دهد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: حجم معاملات در بورس کالای ایران در سال 92، بالغ بر 24 میلیون تن بود، که نسبت به سال 91، سه میلیون تن افزایش عرضه را شاهد بودیم. در عین حال، ارزش معاملات در این بورس هم 42 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 91، 35 درصد افزایش داشت.

وی با اشاره به اینکه در بخش معاملات سکه در بورس کالای ایران طی سال 92، حجم معاملات حدود 20 هزار میلیارد تومان بود، ابراز داشت: این در حالی است که ارزش معاملات سکه در سال 91 معادل 36 هزار میلیارد تومان بود که نشان از کاهش 43 درصدی این معاملات دارد.

وی تاکید کرد: این کاهش در ارزش معاملات آتی سکه نشان از ثبات این بازار دارد و نکته مثبتی به شمار می رود، زیرا سرمایه گذاران در بازار آتی سکه خود را در مقابل نوسانات شدید سکه پوشش می دهند، که ثبات در این بازار موجب کاهش این معاملات می شود. در سال 92، بیش از 500 میلیارد تومان در بورس انرژی معامله انجام شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه سال 92 بازار سرمایه در همه بخش ها سال خوبی را پشت سر گذاشت، ابراز امیدواری کرد که سال 93 سال بسیار بهتری باشد و در خصوص برنامه های سال جاری گفت: در سال 93، عرضه های اولیه جدیدی در بورس و فرابورس خواهیم داشت. هم اکنون شرکت های خوبی در دست پذیرش هستند.

صالح آبادی یادآور شد: روز آخر سال سهام شرکت پاکشو در بورس و سهام فولاد آهن ارفع در فرابورس عرضه شد و همچنین معامله عمده هلدینگ خلیج فارس به ارزش تقریبی 10 هزار میلیارد تومان انجام شد که این رقم بسیار بالایی بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: به علاوه در نظر داریم در سطح صنایع از نظر سودآوری و مواردی که بر روی شاخص ها اثرگذارند، پیگیری های بیشتری از مراجع ذیصلاح انجام شود. از نظر زیرساخت های بازار سرمایه همچنان برنامه های توسعه ای مفصلی داریم تا زیرساخت ها را ارتقا داده و ساختار سرمایه گذاری در بازار سرمایه را تسهیل کنیم.