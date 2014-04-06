ساخت پل یک کیلومتری در بزرگراه بعثت/ پل ترمینال جنوب قابلیت بهسازی لرزه ای نداشت

به گزارش خبرگزاري مهر،مازیار حسینی درخصوص تجهیز کارگاه برای دوطبقه شدن بزرگراه بعثت اظهار داشت: شاید نتوانیم عنوان دوطبقه شدن را برای بزرگراه بعثت به کار ببریم چرا که ما در این مسیر چند تقاطع همسطح داریم که می خواهیم آنها را تبدیل به تقاطع غیر همسطح کنیم ، همچنین پلی در مقابل ترمینال جنوب وجود دارد که پلی آسیب پذیر است و قابلیت بهسازی لرزه ای ندارد بنابراین در صددیم با ساخت پل دسترسی ها را برای شهروندان فراهم کنیم.

وی افزود: همکاران بنده در سازمان مشاور، طراحی پروژه پل سازی را به گونه ای انجام داده اند که بتوان عبور از چند تقاطع ، خط مترو، خطوط راه آهن و خیابانهایی مانند شهید رجایی را به طور همزمان داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه طول این پل حدود یک کیلومتر است، اضافه کرد: 4 دستگاه پل که دو پل کندرو و دو پل تندروست در کنار هم ساخته می شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران تصریح کرد: عملیات پل سازی سنگینی در این محور خواهیم داشت اما به طور حتم با توان مهندسان ایرانی این پروژه نیز طبق برنامه زمانبندی به سرانجام خواهد رسید .

تجهیز کارگاه پروژه بزرگراه بعثت انجام شد/ این پروژه در مرحله شناسایی معارضان است

حامد میرزابیگی ، مدیر پروژه و معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 16 تهران نیز در توضیح این پروژه گفت: پروژه ساخت پل های بعثت شامل یک کوله اصلی به طول 1300 متر و دو کوله شمالی و جنوبی هر کدام حدود 600 متر است.

وی افزود: کوله اصلی از بزرگراه بعثت تقاطع خیابان بهرام امامی آغاز شده و بعد از عبور از خیابان شهید رجایی ، خط راه آهن تهران-مشهد ، مترو خط یک ، خیابان عباسی ،خیابان خزانه و تقاطع خیابان تقوی در مقابل پارک بعثت به انتها می رسد.

میرزابیگی با بیان اینکه این کوله اصلی 4 خیابان را پوشش می دهد، اضافه کرد: کوله شمالی این پروژه از مقابل در ترمینال جنوب شروع شده و در مسیر شرق به غرب حرکت می کند و بعد از عبور از خیابان عباسی، خط راه آهن ، خط یک مترو قبل از خیابان شهید رجایی شمال به پایان می رسد.

وی تصریح کرد: کوله جنوبی نیز از مسیر غرب به شرق قبل از خیابان شهید رجایی شروع شده و پس از عبور از این خیابان ، خط راه آهن و مترو خط یک به خیابان شهید پرستویی می رسد که در این مسیر به دو بخش تبدیل می شود که یک بخش به عنوان ورودی برای اتوبوسهای ترمینال جنوب است که وارد زیرگذر می شود و بخش دیگر از کنار زیرگذر به بزرگراه بعثت وارد می شود.

مدیر پروژه بزرگراه بعثت گفت: همچنین یک تراز منفی یک نیز احداث می شود که خیابان شهید رجایی شمال و جنوب از طریق این زیرگذر به یکدیگر متصل می شوند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون تجهیز کارگاه این پروژه صورت گرفته و در مرحله شناسایی معارضان قرار دارد.

به گزارش شهرنوشت، تراز مثبت یک این تقاطع سبب حذف چراغ قرمزها از مسیر بزرگراه بعثت شده و ترافیک عبوری را روان‌تر می‌سازد، تراز صفر با مجموعه راستگردها و دوربرگردان‌ها باعث بهبود دسترسی‌ها و ترددهای محلی می‌شود. در نهایت دسترسی مسیر شمال به جنوب خیابان شهید رجایی از طریق احداث یک مسیر زیرگذر، به تراز منفی یک منتقل شده و در این تراز ارتفاعی ارتباط بزرگراه بعثت با ترمینال جنوب حفظ می‌شود.