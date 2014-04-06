اختلاف نظر معاون رئیس جمهور و حدادعادل درباره بیانیه محکومیت اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از آنکه غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان نطق میان دستور خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نزد وی رفت.

گفته می شود بیانیه برخی نمایندگان در محکومیت اتحادیه اروپا مورد اعتراض مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور قرار گرفته و به همین دلیل با حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان وارد مذاکره شده است.

جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در این خصوص گفت: مجید انصاری معتقد بود این قطعنامه را پارلمان اروپا صادر کرده که با اتحادیه اروپا متفاوت است و نباید بیانیه مجلس در محکومیت اتحادیه اروپا باشد.

نماینده مردم مشهد ادامه داد: رئیس فراکسیون اصولگرایان معتقد بود تفاوت ماهوی میان اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا وجود ندارد و اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، ناتو و … را در برمی گیرد.

وی ادامه داد: معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد بود دولت یازدهم در روابط سیاسی خود با اتحادیه اروپا موفق بوده و نباید قطعنامه پارلمان اروپا را به پای اتحادیه اروپا گذاشت.

کریمی قدوسی تاکید کرد: اتحادیه اروپا با مواضع پارلمان اروپا همراهی داشته و این مصوبه پارلمان اروپا مورد قبول اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزرای خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه است.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا همواره از سران فتنه و تکفیری ها حمایت کرده و علیه حقوق بشر در ایران قطعنامه صادر کرده است و بیانیه پارلمان اروپا مورد تایید سران اروپا است.

کریمی قدوسی در پایان گفت: مجید انصاری معتقد بود بیانیه مجلس شورای اسلامی باید در محکومیت قطعنامه پارلمان اروپا باشد نه اتحادیه اروپا اما آقای حداد رئیس فراکسیون اصولگرایان این موضوع را قبول نکردند و بیانیه مجلس در محکومیت اتحادیه اروپا صادر می شود.

ناصر سودانی نماینده مردم اهواز از سوی فراکسیون اصولگرایان در حال جمع آوری امضا برای بیانیه محکومیت قطعنامه اتحادیه اروپا بود.