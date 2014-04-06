یک کودک اندونزیایی با سری به شکل قلب به دنیا آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد نافی" با دو هفته سن، رشد سریعی دارد و همین امر نیز موجب شده تا اندازه این تومور نسبت به پیش از تولدش بسیار سریع تر افزایش یابد.

این تومور موجب شده تا بخشی از سر این نوزاد فرو رفته، شکل سر کاملا تغییر کند و به شکل یک قلب دیده شود.

محمد، فرزند دوم مادر 22 ساله و پدر 32 ساله اش است. خانواده کشاورز این نوزاد در یک منطقه دور افتاده و منزوی در کالیمانتان غربی زندگی می کنند.

مادر این نوزاد که وضعیت کودکش بسیار گیج شده می گوید:" فقط می توانم خود را تسلیم سرنوشت کنم."

این کودک اکنون در بیمارستان سنت انتونیوس در پونتیاناک مرکز استان کالیمانتان غربی بستری است.

این نوزاد در زمان تولد سه کیلو و 171 گرم وزن داشته و با کمک قابله متولد شده است.

مادر این کودک می گوید در دوران بارداری هیچ مشکل خاصی نداشته و فقط از ماه چهارم به بعد دچار حالت تهوع می شده است. اما از آنجا که در یک منطقه دور افتاده زندگی می کردند فقط به مصرف داروهای ساده ای بسنده می کرده که از یک فروشگاه کوچک در روستای نزدیکشان خریداری می شده است.

پس از تولد و مشاهده مشکل کودک، والدین محمد او را در چند بیمارستان بستری کردند که به دلیل عدم رضایت از نحوه مراقبت و درمان، در نهایت او را به بیماری سنت آنتونیوس منتقل کردند.

پدر و مادر جوان محمد، اکنون در تلاش برای جمع آوری هزینه جراحی برای خارج سازی تومور از صورت کودک خود هستند.

پزشکان می گویند از آنجا که جراحی این کودک در حال حاضر بسیار خطرناک است و خطر باز ماندن جمجمه و از شکل افتادن سمت راست صورتش وجود دارد جراحی دستکم باید در سه ماهگی نوزاد صورت گیرد.

این تومور عملکرد چشم راست محمد را تحت تاثیر قرار داده اما بررسیهای بیشتری لازم است تا مشخص شود آیا عضوهای دیگر او نیز از عملکرد مطلوب برخوردارند یا خیر.